Pfarrgemeinde richtet Segenshaltestelle ein

Die Sternsinger konnten wegen der Corona-Pandemie in diesem Winter bekanntlich nicht von Haus zu Haus ziehen und mit ihrem Spruch „Christus mansionem benedicat: Christus segne dieses Haus“ ein gesegnetes, neues Jahr wünschen. Die katholische Pfarrgemeinde Harthausen hat sich daher etwas anderes einfallen lassen und eine „Segenshaltestelle“ mit den Heiligen Drei Königen und ihrem Stern in der Kirche St. Mauritius eingerichtet.

Gleich hinter dem Haupteingang begrüßten die Könige die Gläubigen, die nach der biblischen Überlieferung dem Stern zur Krippe nach Bethlehem gefolgt sind. Der Segensspruch wurde in diesem Jahr nicht persönlich übermittelt, sondern kam per Knopfdruck aus dem CD-Player. Dabei bitten die Sternsinger auch um ein Spende für die vielen Kinder in Not, deren Probleme in diesem Jahr wegen der Pandemie noch größer geworden sind.

„Segen bringen, Segen sein: Kindern Halt geben“, ist das Motto der diesjährigen Spendenaktion, die bereits zum 63. Mal stattfindet und Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit unterstützt. Die gesegneten Aufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B*21“ lagen ebenfalls zum Mitnehmen bereit, um sie daheim über Haus- oder Wohnungstüren anzubringen.

Nach Dreikönig sind die bunten Königsfiguren wieder zur große, begehbaren Krippe auf den Kirchplatz gekommen. Die Pfarrgemeinde weist die Besucher auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln hin.