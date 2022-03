Petterson und Findus kommen nach Mariaberg

Das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ aus Simmersfeld kommt mit dem Kindertheaterstück „Pettersson und Findus“ in die Mehrzweckhalle im Krätzenbergweg in Gammertingen-Mariaberg. Das Theaterstück für Jung und Alt wird am Samstag, 12. März, um 15 Uhr aufgeführt.

Pettersson ist ein alter, etwas schrulliger Mann, der am Rande eines schwedischen Dorfes wohnt und den lieben langen Tag damit verbringt, in seinem Häuschen jede Menge ungewöhnliche Apparate zu basteln. Eines Tages tritt ganz unverhofft der kleine, sprechende Kater Findus in sein Leben. Von nun an vergehen Petterssons Tage wie im Fluge, denn die beiden neuen Freunde erleben gemeinsam unzählige Abenteuer mit eitlen Hühnern, einem feurigen Stier und dem gierigen Fuchs.

Das Regionentheater nimmt sein junges Publikum in der Kindertheaterproduktion nach Sven Nordqvist mit auf so manch‘ spannendes Abenteuer. Der freundliche Pettersson wird vom Altensteiger Darsteller Thomas Glaesser verkörpert – seinen Kater Findus spielt die Freiburger Schauspielerin Marianne Lindt.

Es gelten die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung. Um Kartenreservierung unter Telefon 07124/92 32 18 wird gebeten. Die Kasse öffnet um 14 Uhr. Die Karten kosten fünf Euro.