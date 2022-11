Personalzuwachs im Jugendzentrum „Alte Strickerei Gammertingen“

Das Jugendzentrum „Alte Strickerei Gammertingen“ hat personelle Verstärkung bekommen. Nadja Radovanovic unterstützt das Team um Otto Sommer und Frank Steng in der Jugendarbeit in Gammertingen.

Radovanovic hat erfolgreich ihr Studium der „Sozialen Arbeit“ abgeschlossen und ist seit Anfang Oktober ein weiterer personeller Teil der Offenen Jugendarbeit in Gammertingen. Sie ist 25 Jahre alt. Nach ihrem Abitur im Jahr 2016 hat sie sich für eine berufliche Laufbahn in Mariaberg entschieden. Auf ihrem Weg durfte sie viele verschiedene Arbeitsbereiche kennenlernen, bis sie schlussendlich in der Offenen Jugendarbeit in Gammertingen gelandet ist, welche sie absolut begeistert hat, schreibt Radovanovic in einer Mitteilung.