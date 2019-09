Sportlicher Erfolg für den Luftsportverein (LSV) Degerfeld: Paul Wissmann hat den Streckensegelflug-Wettbewerb in Aalen-Elchingen zur Qualifikation der Junioren-DM gewonnen und sich damit für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Der 19-jährige Abiturient aus Gammertingen sicherte sich in der Standard-Klasse mit 1973 Punkten den obersten Platz auf dem Podium, mit 71 Zählern Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Insgesamt waren in diesem Klassement 20 junge Piloten bis zu einem Alter von 25 Jahren ins Rennen gegangen.

Das Wetter erlaubte lediglich drei Wertungstage, in denen die Starter Strecken bis zu 490 Kilometer zurücklegen mussten. Wissmann holte sich einen Tagessieg und einen dritten Platz. Das Flugzeug des Typs Discus 2b mit 15 Metern Spannweite hatte ihm der LSV zur Verfügung gestellt.

Trotz mäßigen Bedingungen waren die Nachwuchscracks schnell unterwegs, mit Schnitten von bis zu 120 Stundenkilometern. Bei seinem Tagessieg war der junge Pilot im Schnitt 14 Stundenkilometer schneller als der Zweitplatzierte, was im Streckensegelflug Welten sind.

„Das Wetter war bis auf einen Tag sehr schwierig“, so das LSV-Talent. Seine Taktik: die von der Wettbewerbsleitung vorgegebene Aufgabe überhaupt zu lösen und es wieder zurück zum Startflugplatz auf der Ostalb zu schaffen, anstatt den Anschluss an die Thermik zu verpassen und in einer Wiese landen zu müssen.

Wissmann flog im Team mit seinem Partner Paul Schwarz vom Luftsportring (LSR) Aalen. „Das war ein echter Vorteil“, so der Gewinner. Die Deutschen Meisterschaften der Junioren finden 2020 statt. Der Austragungsort ist noch nicht bekannt.