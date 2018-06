Parken in Innenstadt nur mit Parkscheibe

Jahrelang forderten die Gammertinger Geschäftsleute und mit ihnen die Fraktion „Gleiches Recht für alle“ im Gemeinderat, die Dauerparker aus der Innenstadt zu verdrängen. Jetzt ist es soweit. In der Gemeinderatssitzung präsentierte die Stadtverwaltung ein Parkkonzept, das der Gemeinderat einstimmig befürwortete.

Das Konzept sieht vor, drei Parkbereiche zu schaffen. Im ersten dürfen die Autofahrer ihr Fahrzeug mit Parkscheibe für 90 Minuten abstellen. Dieser Bereich erstreckt sich in der Sigmaringer Straße von der Kreuzung mit der Friedhof- und Lindenstraße bis zur Stelle-Kreuzung und umfasst auch die Parkflächen beim Stadtbrunnen. Mit einbezogen sind auch das Stück Hohenzollernstraße von der Stelle bis zur Lauchertbrücke beim Rathaus sowie die der Lauchert zugewandte Seite der Marktstraße.

Dann soll es einen weiteren Innenstadtbereich geben, auf dem das Auto mit Parkscheibe für drei Stunden abgestellt werden darf. Dieser Bereich umfasst die Hohenzollernstraße von der Lauchertbrücke bis einschließlich zum Trégueuxplatz, den neuen Schlossplatz und den Parkplatz im Kronengässle hinter dem Landesbankgebäude. Dieser Platz soll noch entsprechend gestaltet werden. Auf allen anderen Stellplätzen kann frei geparkt werden. Im ersten Bereich stehen 120 Parkplätze zur Verfügung und im zweiten 57. Insgesamt wird es in der Gammertinger Innenstadt 657 Parkplätze geben, die neu zu schaffenden mit inbegriffen.

„Jeder soll in angemessener Entfernung einen Parkplatz finden“, sagte der Vertreter des Büros BS Ingenieure, Schäfer, der in der Sitzung die Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung präsentierte. Die Parkdauer von 90 Minuten ist für die Kunden der Geschäfte in der Innenstadt gedacht. Hier soll auf den Stellplätzen während der Öffnungszeiten eine entsprechende Fluktuation erreicht werden. Darum gilt die reduzierte Parkdauer wochentags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr. Bei Nacht und am Wochenende ab Samstag 14 Uhr kann auch hier frei geparkt werden. Die Parkplätze mit einer Parkdauer von 90 Minuten sind vor allem für die Besucher von Arztpraxen oder Einrichtungen gedacht, wo man sich länger aufhält als beim Einkaufen. Die Parkdauer ist nur auf die Werktage von 8 bis 18 Uhr beschränkt. Die Dauerparker sollen auf die weiter entfernteren Stellplätze ausweichen.

Damit das Ganze auch funktioniert, wird auch kontrolliert. Die Stadt leistet sich jedoch keine eigene Politesse, sondern teilt sich eine mit Trochtelfingen und Zwiefalten. Doch Bürgermeister Holger Jerg macht deutlich: „Es geht der Stadt nicht darum, möglichst viele Strafzettel zu verteilen.“ Die Verantwortlichen wünschen sich, dass das neue Konzept auf breite Akzeptanz bei den Gammertingern stößt und wollen sie dafür gewinnen. Vor allem der Fraktionsvorsitzende von „Gleiches Recht für alle“, Wolfgang Lieb, betonte, es freue ihn sehr, dass der langjährige Wunsch vieler Gammertinger jetzt in Erfüllung gehe.

In der gleichen Sitzung präsentierte Ingenieur Gerhard Lutz auch die Pläne zur Umgestaltung der Parkflächen beim Stadtbrunnen in der Sigmaringer Straße und zur Neugestaltung des Platzes im Kronengässle. In der Sigmaringer Straße ist eine Umgestaltung nötig, weil die beiden Plätze in den 1970er-Jahren angelegt wurden und nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die einzelnen Stellplätze sollen künftig alle eine Breite von 2,80 Meter aufweisen, also deutlich breiter sein als derzeit noch. Die Plätze werden mit Asphalt und Beton gestaltet, das bisherige Material soll, soweit es in Ordnung ist, zur Anbindung der Außenbereiche wiederverwendet werden. Der Bereich um den Brunnen wird so gestaltet, dass er vor allem für die Schüler eine Achse vom Kronengässle zum Bahnhof bildet. „Er wird deutlich stärker frequentiert sein als bisher“, sagte Lutz.

Im Kronengässle sollen auf dem neugestalteten Parkplatz insgesamt zwölf Stellplätze entstehen. Auch der Straßenverkehr wird neu geregelt, und zwar soll die Lindenstraße die vorfahrtberechtigte Straße in Richtung Marktstraße werden. Für die gesamten Maßnahmen sind 370000 Euro vorgesehen. Jetzt will die Stadtverwaltung Gespräche mit den angrenzenden Eigentümern aufnehmen und die Maßnahmen möglichst bald umsetzen.