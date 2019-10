Otto Sommer ist neuer Jugendbeauftragter in Gammertingen

Obwohl es noch nicht fertig eingerichtet ist, hat das neue Jugendzentrum in der ehemaligen Textilfabrik Maute an der Steinbeisstraße bereits geöffnet: bis Ende Oktober immer montags und freitags von 15 bis 20 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr. Ab November öffnet das Jugendzentrum mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr sowie freitags und samstags von 15 bis 20 Uhr. Davon, wie es im Jugendzentrum zurzeit aussieht, können sich alle Interessierten bei der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 15. Oktober, ein Bild machen. Um 19 Uhr steht zunächst eine Besichtigung des Gymnasiums auf der Tagesordnung. Die Teilnehmer treffen sich dafür auf dem Schulhof zwischen Gymnasium und Realschule. Nach dem Termin in der Schule geht es weiter ins Jugendzentrum.