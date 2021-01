Ortschaftsrat diskutiert über Haushaltsplan

Bei der Sitzung des Ortschaftsrats in der Mehrzweckhalle Harthausen hat auch die Vorberatung mit Beschlussempfehlung an den Gemeinderat zum Haushaltsplan 2021 auf der Tagesordnung gestanden. Bürgermeister Michael Maier und Kämmerer Bodo Erath trugen dabei die wichtigsten Zahlen vor und legten dabei den Schwerpunkt auf die für Harthausen vorgesehenen Investitionen.

Bodo Erath informierte in diesem Zusammenhang auch darüber, dass nach den finanztechnisch noch guten Jahren 2019 und 2020 im laufenden Jahr mit einem negativen Ergebnis gerechnet werde. Dies könne dank der guten Ausstattung der Gemeinde mit liquiden Mitteln jedoch durchgestanden werden und man gehe davon aus, dass in 2022 ein Ausgleich erfolgen werde, erklärte der Kämmerer.

Für Harthausen stehen für die Erschließung des neuen Baugebiets „Erweiterung Hägnau“ 560 000 Euro im Plan für 2021 und 200 000 Euro für den Abschluss der Hallensanierung. Das Heimatmuseum der Gemeinde ist im ehemaligen Rathaus in Harthausen untergebracht. Für eine Erweiterung der Ausstellungsflächen soll das Dachgeschoss ausgebaut werden, wofür Aufwendungen in Höhe von 20 000 Euro im Plan stehen. Für die Sanierung der 14-Nothelfer-Kapelle sind im laufenden Jahr 150 000 Euro und 53 000 Euro für 2022 vorgesehen. Da die Gemeinde Interesse an einer Übernahme des katholischen Kindergartens in Harthausen hat, wurden für einen möglichen Kauf 200 000 Euro eingestellt. Die Digitalisierung der Harthauser Grundschule schlägt mit 28 000 Euro zu Buche und für das Ballfangnetz am Sportplatz sind 8000 Euro eingeplant. Das Budget des Ortschaftsrats wird auch in diesem Jahr bei 6000 Euro bleiben. Auf der Harthauser Wunschliste stehen seit Jahren auch die Sanierung etlicher innerörtlicher Straßen, insbesondere der Haupt- und der Juhestraße sowie der Raingasse.

Über den Zustand des Wasser- und Kanalsystems unter den Gemeindestraßen soll eine sogenannte Kanalbefahrung in diesem Jahr Aufschluss geben und dabei müsse leider auch mit „negativen Überraschungen“ gerechnet werden, sodass Prioritäten gesetzt werden müssten, erklärte Bauamtsleiter Frank Maier. Während die Raingasse bis auf Verkehrssicherungsmaßnamen noch geschoben wird, sollen die Hauptstraße, die von der Ortsmitte nach Westen verläuft und in der Juhestraße ihre Fortsetzung findet, noch dieses Jahr in Angriff genommen werden. Für Planungsarbeiten, Vermessung und Grunderwerb sind im Plan für das laufende Jahr 30 000 Euro und in den drei Folgejahren Investitionen von 350 000 Euro je Jahr allein für diese beiden Straßen vorgesehen.

Nach einer längeren Aussprache stimmte der Rat der vorgelegten Beschlussempfehlung an den Gemeinderat einstimmig zu.