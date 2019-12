Organistin und Trompeter spielen Werke von Kreutzer, Strauß und Bach

Das soziale Dienstleistungsunternehmen Mariaberg lädt für Mittwoch, 1. Januar, zum Neujahrskonzert um 17 Uhr in der Mariaberger Klosterkirche ein. Ursula Herrmann-Lom (Orgel) und Michael Bühler (Trompete) spielen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Strauß, Conradin Kreutzer und Domenico Gabrielli.

Die beiden Musiker versprächen einen musikalisch brillanten Start ins neue Jahr, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Sowohl Hermann-Lom als auch Bühler seien in Mariaberg bekannt und hätten das Publikum bereits mit verschiedenen Konzerten in der Klosterkirche begeistert. Im Anschluss an das Neujahrskonzert laden die Mariaberger Vorstände zum Neujahrsempfang ins Kommunikationszentrum ein.

Michael Bühler absolvierte sein Diplom zum Trompetenlehrer an der staatlichen Musikhochschule Trossingen und hat sich in weiteren Studien auf die moderne Trompete und die Barocktrompete spezialisiert. Es folgten Meisterkurse bei bekannten Trompetern und eine Ausbildung zum Atemlehrer. Bühler tritt als Solotrompeter im In- und Ausland auf. „CD- und DVD-Aufnahmen sowie Radiomitschnitte von Aufführungen mit zahlreichen Ensembles belegen seine künstlerische Qualität“, heißt es in der Pressemitteilung von Mariaberg.

Ursula Herrmann-Lom, die schon mehrfach an der Orgel in der Klosterkirche aufgetreten ist, war von 1982 bis 2016 Organistin und Kantorin an der Pauluskirche in Stuttgart. Sie gibt Konzerte in Europa, Israel und Japan sowie im Südpazifik. Hermmann-Lom hat auch schon an internationalen Festivals, unter anderem in Avignon, Luzern, Prag, Tokio, Paris und Seoul, teilgenommen.