Open-Air-Kino in Gammertingen: Besucherzahlen übertreffen die Erwartungen

3700 Besucher haben die letzte Open-Air-Kino-Saison auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Schey in Gammertingen genutzt. Damit werden die Erwartungen der Veranstalter übertroffen, die mit rund 3000 Kinofans gerechnet hatten. Zu Ende ging die Saison am Mittwochabend mit der Vorführung der „Winnetou“-Persiflage „Der Schuh des Manitu“ – zu der bei kostenlosem Eintritt noch einmal gut 300 Zuschauer kamen.

Der Film „Leberkäsjunkie“ lockte in diesem Jahr die meisten Besucher an, gefolgt vom Musikfilm-Melodram „A Star ist born“ und „König der Löwen“. Am Mittwoch flimmerte noch einmal der Bully-Herbig-Klassiker „Der Schuh des Manitu“ über die riesige Leinwand im Innenhof der ehemaligen Fabrik. Als dieser 2002 erstmals gezeigt wurde, sahen ihn 1200 Kinobesucher – Rekord! 17 Jahre später kamen Besucher, die den Film als Kind erlebt hatten, teilweise mit ihren eigenen Kindern.

Vor dem Start des Films richteten Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg und Ralf Merkel, Betreiber der Zollernalb-Kinos, per Videoübertragung auf die Leinwand das Wort an die Gäste. Merkel berichtete, dass in den vergangenen 20 Jahren rund 250 Filme gezeigt und etwa 70 000 Besucher gezählt wurden. Die Technik habe dabei eine rasante Entwicklung durchgemacht.

Deutlich bessere Akustik

Zu Beginn kamen die klassischen, riesigen 35-Millimeter-Kinorollen, die je nach Film bis zu vier Kilometer lang waren, zum Einsatz. „Heute haben wir die Filme auf zwei Servern, wobei der zweite nur bei Ausfall des ersten zum Einsatz kommt, und eine weitaus bessere Akustik, die mit Richtlautsprechern ein gleichbleibendes Hörvergnügen an jeder Stelle bietet“, erklärt Ralf Merkel.

Holger Jerg dankte den vielen treuen Open-Air-Kino-Fans und den städtischen Jugendvereinen, die jeden Abend für die Bewirtung sorgten. Am Mittwoch bewirteten erstmals die Jugendfeuerwehren aus Gammertingen und aus Hettingen die Gäste. Ein besonderer Dank ging an Richard Anschütz, den „Kino-Hausmeister“, der mit dem Ende des Open-Air-Kinos auf dem Schey-Areal in den Ruhestand geht.

Ab November wird die ehemalige Textilfabrik abgerissen. In den kommenden Jahren soll dann an gleicher Stelle eine neue Stadt- und Kulturhalle entstehen. Angesichts des klaren Bekenntnisses der Veranstalter, dass das Open-Air-Kino auch während der Bauzeit weiter bestehen soll, begaben sie sich auf die Suche nach einem neuen Standort. Eine Fortsetzung lohne sich allerdings auch nur, wenn mindestens zehn Filme gezeigt werden, erklärt Ralf Merkel. Dankbar sei er jedenfalls für die Unterstützung der Sponsoren.

Für die Übergangszeit ab dem kommenden Jahr zieht das Open-Air-Kino vermutlich auf ein Gelände bei der Alb-Lauchert-Halle um. Ist die Stadthalle fertiggestellt, könnte deren Multifunktionsplatz unter freiem Himmel für die Veranstaltung genutzt werden. Der Schlossplatz beim Rathaus, der auch schon zur Debatte stand, eignet sich für das Open-Air-Kino nach einer entsprechenden Prüfung hingegen eher doch nicht.