Nur in Mariaberg bleibt ein CDU-Listenplatz unbesetzt

Mit 19 von 20 möglichen Gemeinderatskandidaten stellt sich die Gammertinger CDU für die Kommunalwahl am 26. Mai auf. Lediglich für den Ortsteil Mariaberg gibt es mit Heidelinde Adaszynski nur eine Bewerberin, während der zweite Listenplatz unbesetzt bleibt. „Mit unserer Liste sind wir aber auch inhaltlich gut aufgestellt“, sagte die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Alexandra Hepp bei der Nominierungsversammlung am Montagabend. „Durch ihre unterschiedlichen beruflichen und privaten Hintergründe können die Kandidaten ganz unterschiedliches Know-how einbringen.“

Wie der Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Hebeisen bei der Versammlung berichtete, gestaltet sich die Suche nach Gemeinderatskandidaten zunehmend schwierig. „Nachdem einige Kandidaten abgesprungen sind, die bereits zugesagt hatten, haben wir die Liste auf den letzten Drücker voll bekommen“, sagte er. Weil die CDU in den Gammertinger Ortsteilen stark verwurzelt ist, konnte sie für Bronnen, Feldhausen, Harthausen und Kettenacker jeweils beide Listenplätze besetzen.

In Bronnen beispielsweise tritt neben dem amtierenden Gemeinderat Karl Endriß einer der jüngsten CDU-Kandidaten an: der 35-jährige Feinwerkmechanikermeister Tobias Weber. „Im Gemeinderat bekommt man mit, was in der Stadt und der Umgebung los ist“, sagt der Hobby-Angler, der sich unter anderem beim SV Bronnen engagiert. Zudem ließen sich Einblicke sammeln, wie Lokalpolitik funktioniert. „Das ist für mich das Interessante.“

Einsatz für die Demokratie

Auch in Harthausen stellt sich mit Thomas Schmid der amtierende Gemeinderat wieder zur Wahl. Den zweiten Listenplatz besetzt die 37-jährige Bauingenieurin Ulrike Schmid. „Es muss eben Leute geben, die sich politisch engagieren“, sagt sie. „Sonst funktioniert unsere Demokratie nicht.“ Ausschlaggebend für ihre Kandidatur seien deshalb auch nicht bestimmte Themen gewesen. „Für den Gemeinderat geht es darum, die Aufgaben zu bewältigen, die anstehen – und zum Wohle aller zu entscheiden“, sagt Schmid. CDU-Mitglied sei sie zwar nicht, der Partei verbunden aber schon lange.

So geht es auch der Wirtschaftsinformatikerin Anne Gaubatz, seit September 2018 Geschäftsführerin des TSV Gammertingen leitet. „Der CDU stehe ich grundsätzlich nahe. Gut finde ich zum Beispiel ihr Engagement für Familien“, sagt sie. Jetzt könne sie sich vorstellen, auch selbst politisch aktiv zu werden. Dabei habe sie sich die Kandidatur gründlich überlegen müssen: Die Mutter einer siebenjährigen Tochter und eines vierjährigen Sohnes erwartet im Sommer ihr drittes Kind. „Außerdem habe ich mich gefragt, ob ich mit 33 Jahren nicht zu jung für den Gemeinderat bin“, sagt Gaubatz. Am Ende habe sie sich dann aber doch dafür entschieden, bei der Kommunalwahl ins Rennen zu gehen.

Junge Mütter winken häufig ab

Das, sagt Alexandra Hepp, sei bei jungen Müttern eben die Ausnahme. Deshalb seien von den 19 Kandidaten auch nur vier weiblich. „Wir haben mit einigen Frauen gesprochen“, sagt Hepp. „Meistens haben wir aber zu hören bekommen: Ich bin familiär zu sehr eingespannt, fragt mich in fünf Jahren nochmal.“

Die acht amtierenden CDU-Gemeinderäte treten bei der Wahl am 26. Mai allesamt wieder an. Die meiste Erfahrung bringen Karl-Heinz Hebeisen und Josef Sauter mit: Beide gehören dem Gremium seit 30 Jahren an. „Natürlich habe ich deshalb auch übers Aufhören nachgedacht“, sagt Sauter. „Aber nur kurz.“ Denn es sei eben auch reizvoll, beim Vorantreiben wichtiger Themen mitzuwirken. „Außerdem gibt es in der Fraktion ein sehr gutes Miteinander“, sagt Sauter. „Die Stadt liegt uns allen am Herzen und wir haben in der Vergangenheit einiges bewegen können.“

Sein Interesse an der Kommunalpolitik war für Karl-Heinz Hebeisen am Ende ausschlaggebend, erneut für den Gemeinderat zu kandidieren. „Natürlich sind die Zukunft des Pflegeheims und die geplante Stadthalle wichtige Themen“, sagt er. „Aber auch nicht die einzigen.“ Interessant sei zum Beispiel auch, wie sich das Wohnumfeld und das Geschäftsleben entwickeln. Solche Prozesse wolle er als Gemeinderat weiter begleiten.