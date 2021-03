Nur der Rohbau bleibt erhalten: Sanierung läuft schneller als geplant

Die Gammertinger Laucherttalschule, ein Verbund aus Grund-, Werkreal- und Realschule, nimmt ab Montag, 8. März, Anmeldungen für die neuen fünften Klassen entgegen. Eltern können ihre Kinder sowohl persönlich als auch digital oder per Post anmelden. Anmeldungen in Präsenz sind möglich am Montag, 8., und Dienstag, 9. März, jeweils von 8 bis 12.30 Uhr, am Mittwoch, 10. März, von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie am Donnerstag, 11. März, von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Entgegengenommen werden sie im roten Schulgebäude, Sigmaringer Straße 20. Wer sein Kind schriftlich anmelden möchte, findet die Formulare auf der Internetseite der Schule. Neben dem Anmeldeformular sowie Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung benötigt die Schule einen Nachweis zum Masernschutz. Eltern müssen belegen, dass ein ausreichender Impfschutz besteht oder dass eine Immunität gegen Masern vorliegt beziehungsweise dass eine Kontraindikation besteht, weswegen ihr Kind nicht geimpft werden kann. Die Formulare nimmt die Schule per Post und per E-Mail entgegen. Spätestens am Donnerstag, 11. März, müssen die Unterlagen im Original vorliegen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07574/406210, auf der Internetseite www.laucherttalschule.de und per E-Mail an info@gammertingen.schule