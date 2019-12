Norma-Eröffnung startet mit Besucheransturm

Mit dem Neubau des Discounters „Norma“ in Gammertingen ist ein Gewinn für alle Beteiligten zu verzeichnen. Beim Kreisverkehr ist der neue Discounter linkerhand entstanden, die Freifläche bietet genügend Parkmöglichkeit und vor allem einen Blick auf das Gebäude vom Gammertinger Autohaus Lanz, dessen freundliche Glasfassade dem Betrachter sofort ins Auge sticht.

Als Familie Lanz vor gut zwei Jahren die Möglichkeit bekam, das Gelände zu erwerben, wo jetzt der neue „Norma“ Markt steht, zögerten Seniorchef Rolf Lanz und sein Sohn Sascha nicht lange. Zumal auch die Filiale von „Norma“, die seit 1985 direkt vor dem Autohaus stand, an einem Neubau ihres Discounters stark interessiert war.

Ein weiteres, wichtiges Argument bei Familie Lanz war, dass der 22-jährige Sohn Yannik ebenfalls in den elterlichen Betrieb einsteigen wird und somit seit der Gründung im Jahr 1947 als Familienbetrieb fortgeführt wird. Dafür macht der gelernte KFZ-Mechatroniker Yannik gerade seine Meisterausbildung.

Mit „Norma“ konnte schnell Einigkeit erzielt werden, so stand dem Neubau des Marktes durch Familie Lanz und die Vermietung an den Lebensmitteldiscounter nichts mehr im Weg. Vor einem Jahr fand der Abriss des alten Marktes statt und am ersten April dieses Jahres begannen die Bauarbeiten für den neuen Einkaufsmarkt und die Umgestaltung der Freifläche mit 54 Parkplätzen und großer Fahrspur.

Fertigstellungstermin wird fast eingehalten

Die Handwerker haben hervorragende Arbeit geleistet, erklären Rolf und Sascha Lanz, so dass der Fertigstellungstermin mit einer minimalen Verzögerung von einer Woche eingehalten wurde. Familie Lanz hat ihr Autohaus als lizenzierter Vertragspartner der Automarke Opel in dem Zug ebenfalls auf den neuesten Stand gebracht.

Am Eröffnungstag am Montag reihte sich bereits zwanzig Minuten vor sieben Uhr morgens eine Schlange, um möglichst als erster Einkäufer den Markt betreten zu dürfen. Der Zulauf blieb den ganzen Tag ungebrochen, so dass der Parkplatzeinweiser alle Hände voll zu tun hatte, um die Autos entsprechend einzuweisen. „Wir eröffnen heute die 100. Norma-Filiale in unserem Gebiet“, erklärte der Niederlassungsleiter Frank Baderschneider beim Stehempfang. Der Standort Gammertingen gehört bei Norma zum Gebiet Eutingen/Gäu, bei Freudenstadt. Beim Rundgang durch den Markt, der auf einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern rund 1800 Artikel anbietet, herrschte rege Betriebsamkeit. Etwa zwölf Angestellte um Filialleiter Pius Gaiser stehen der Kundschaft zur Verfügung. Bürgermeister Holger Jerg lobte die Weitsicht der Investorenfamilie Lanz und den Vorteil der wohnortnahen Versorgung, zu der Norma beitrage. Am Nachmittag setzte sich der Gammertinger Bürgermeister selbst für eine Stunde an die Norma-Kasse. Aus dem Umsatz des einstündigen Einsatzes des Schultes spendete Norma den Großteil an die Gammertinger Nachbarschaftshilfe.