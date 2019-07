Neuntklässler Max Hipp gelingt der größte Kängurusprung

Mehr als 40 Schüler des Gammertinger Gymnasiums haben am Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teilgenommen. Am erfolgreichsten war dabei der Neuntklässler Max Hipp. Er löste 22 direkt aufeinanderfolgende Aufgaben, belegte in seiner Altersklasse den ersten Platz und gewann ein T-Shirt für den größten Kängurusprung.

Allerdings hätten auch die anderen Teilnehmer des Gammertinger Gymnasiums achtbare Ergebnisse erzielt, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Zur Belohnungen erhielten sie Jungen und Mädchen der Klassen 5 bis 11 jeweils einen Zauberwürfel. Weil die Idee für den Wettbewerb aus Australien kommt, trägt dieser den Namen „Känguru der Mathematik“. Für die Durchführung in Deutschland ist das Mathematik-Institut der Berliner Humboldt-Universität verantwortlich. Die Federführung am Gammertinger Gymnasium hatte Mathematiklehrer Jonas Halancy inne. Der Wettbewerb soll die mathematische Bildung unterstützen und die Freude an Mathematik wecken und festigen. In Deutschland war er 1995 mit 184 Teilnehmern gestartet. Heute beteiligen sich daran 960 000 Mädchen und Jungen von 11 800 Schulen.