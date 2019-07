Neues Memory vermittelt die gängigsten englischen Begriffe

Eine spannende Kooperation zwischen dem Gymnasium Gammertingen und der Bruderhaus-Diakonie Buttenhausen hat sich am Ende des Schuljahres ergeben: 14 Schüler kamen anlässlich der Projekttage, die unter dem Schwerpunkt „Gemeinsam für die eine Welt“ standen, von der Lauchert an die Lauter. Dort, in der Tagesförderung in Buttenhausen, kommen Menschen mit psychischer Erkrankung unter, die keiner Beschäftigung in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung nachgehen können.

Die Klienten werden in unterschiedlichen Bereichen begleitet und gefördert. Sie nehmen zum Beispiel am sozialen Kompetenztraining oder an Biographiearbeit teil, treffen sich unter Anleitung in einer Musik- oder Kochgruppe, werden motopädagogisch gefördert oder erhalten ein Training für Arbeit, Einkauf oder um emotionale Kompetenzen zu erlangen. All das dient der Vorbereitung, um (wieder) in den Arbeitsbereich wechseln zu können.

Keine Berührungsängste

An drei Tagen trafen sich die Schüler aus Gammertingen und ihre Lehrer Andreas Schwarz und Marc Zeller mit Elena Zeller, Teamleiterin Tagesförderung und Förder- und Betreuungsbereich, und ihren Klienten. Bald zeigte sich, dass weder Schüler noch Klienten Berührungsängste hatten: Gute Gespräche entstanden, es wurde viel gelacht. Vor allem aber wurden in Kleingruppen einzelne Projekte bearbeitet.

Durch die Kleingruppenarbeit und den intensiven Austausch entstanden Gespräche auf Augenhöhe. Die Ergebnisse: Für die Klienten mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, die eine klare Struktur benötigen und nicht oder nicht gut lesen können, wurde ein bebilderter Wochenplan gestaltet. Weil im Förder- und Betreuungsbereich viel mit allen Sinnen gearbeitet wird, schufen die Projektteilnehmer außerdem einen mobilen Klanggarten, mit dem über unterschiedliche Töne und Klänge kommuniziert werden kann und Stimmungen ausgedrückt werden können.

Auch die Tagesförderung profitierte von der Arbeit der Schüler. Sie schufen ein Memory mit englischen und deutschen Begriffen und den passenden Bildern, mit dem die Klienten mit gängigen englischen Begriffen vertraut gemacht werden. Ein Kochbuch, in dem sich einfache Gerichte finden, die in der Kochgruppe der Tagesförderung oder auch zu Hause nachgekocht und ausprobiert werden können, wurde in einfacher Sprache mit detaillierten Anweisungen verfasst. Das Sozialraum-Quiz gibt Antworten auf viele Fragen über die Orientierung in der sozialen Welt, in der die Klienten leben, und trägt zur Inklusion bei. Beim Mathe-Memory ist derweil Gehirnjogging gefragt.