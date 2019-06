Neues über die Grafen von Gammertingen

Historiker Dr. Casimir Bumiller stellt am Donnerstag, 6. Juni, seine neuesten Erkenntnisse über die Grafen von Gammertingen vor. Die gemeinsame Veranstaltung der Stadt und des Hohenzollerischen Geschichtsvereins beginnt um 19.30 Uhr im Gammertinger Stadtschloss. Anlässlich des Vortrags stellt Bumiller auch sein neues Buch „Die Grafen von Gammertingen – Adlige Herrschaftsbildung zwischen Alb und Alpen im Hochmittelalter“ vor.

Die Grafen von Gammertingen waren ein bedeutendes Adelsgeschlecht des Hochmittelalters. Vor Casimir Bumillers Forschungen war über sie allerdings nicht allzu viel bekannt: Um das Jahr 1083 tauchten sie so unvermittelt aus dem Dunkel der Geschichte auf, wie sie um 1167 wieder von der politischen Bühne Südwestdeutschlands verschwanden. Ihre Verschwägerung mit dem Herzogsgeschlecht der Zähringer, ihre Heiratsverbindungen mit den Grafen von Dillingen und Markgrafen von Ronsberg und die Tatsache, dass sie die Grafen von Achalm beerbten, zeugen von ihrer Bedeutung. Sie gründeten ein Frauenkloster in Zwiefalten und übten die Schirmvogtei über das Reichskloster St. Gallen aus. Dazu passt auch die erstaunliche Tatsache, dass die Gammertinger bis 1139 über das Oberengadin und seine wichtigen Alpenpässe verfügten. Ihre Herrschaft reichte von der Alb bis zu den Alpen.

Und noch etwas hat der Historiker herausgefunden: Die Laucherttalstadt Gammertingen ist Dank der neuesten urkundlich nachgewiesenen Aktivitäten der früheren Grafen von Gammertingen bereits im Jahre 1083 in den St. Galler Annalen zum ersten Mal urkundlich erwähnt – und nicht wie bislang angenommen erst im Jahr 1101.

Grabungen fördern Funde zu Tage

Vor wenigen Jahren hatten rund um die Gammertinger St.-Michaels-Kapelle im Altstadtbereich „Oser“ sowie rund um das Gammertinger Stadtschloss der späteren Freiherren von Speth archäologische Grabungen stattgefunden. Denkmalschützer und Archäologen förderten dabei viele neue historisch bedeutsame Funde zu Tage. Daraufhin schaltete die Stadt den nahe Freiburg lebenden Historiker Dr. Casimir Bumiller ein. Dieser hatte bereits mehrfach die Aufgabe erhalten, wissenschaftliche Erkenntnisse mit Quellen der frühen Geschichte im Laucherttalstädtchen neu zu bewerten.

Seine neuesten Erkenntnisse über die frühmittelalterliche Zeit der Grafen von Gammertingen hat Casimir Bumiller auf mehr als 200 Seiten in einem Buch zusammengefasst. Erschienen ist „Zwischen Alb und Alpen – Die Grafen von Gammertingen in der politischen Welt des Hochmittelalters“ im Südverlag Konstanz.

Casimir Bumiller wurde 1951 geboren und hat in Freiburg im Breisgau Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft studiert. Seit 1988 ist er freiberuflich als Ausstellungsmacher, Verfasser von Ortschroniken und freier Publizist tätig. An den Historischen Seminaren der Universitäten Freiburg und Basel nimmt er Lehraufträge wahr. Seit 2011 ist Bumiller Mitglied des Alemannischen Instituts in Freiburg.