Neuer Termin fürs Wirtshaussingen

Sangesfreudige Frauen und Männer aus Gammertingen und Umgebung sind am Freitagabend zum Wirtshaussingen der Akademie Laucherttal in der Pizzeria „Da Daniele“ gekommen. Der Termin für das Wirtshaussingen, das alle zwei Monate stattfindet, wurde bei dieser Gelegenheit ab dem kommenden Jahr von Freitag auf Mittwoch verlegt.

Gut 25 Sängerinnen und Sänger meist reiferen Alters treffen sich seit 2014 regelmäßig zum Wirtshaussingen in Gammertingen. Die Idee entstand, so Maria Maier, spontan an einem Fastnachtssonntag nach der Kirche. Inzwischen ist das Singen als Veranstaltung an die Akademie Laucherttal angebunden. Reinhold Baumann hat die Organisation übernommen. Die Lieder, die jedem Sänger als Heft vorliegen, begleitet er mit dem Akkordeon. Zusammen mit Michael Pleli sorgt er auch für die Zusatzunterhaltung. Beide lesen im Wechsel unterhaltsame Geschichtchen oder geben gelesene Witze zum Besten.

Die Atmosphäre im „Da Daniele“ war entspannt, die Bedienung brachte die Getränke. Zeit für ein Schwätzchen zwischendurch blieb zunächst nicht. Schließlich sollten möglichst viele Lieder gesungen werden. Ob „In einem Dorf im Schwabenland“ oder „Im Krug zum grünen Kranze“: Alle sangen am großen Tisch sämtliche Strophen aus dem Textheft mit. Der Tenor: Nicht die Gesangsqualität hat dabei Priorität, sondern die Freude am gemeinsamen Singen. Ein zweites Heft ist inzwischen dazugekommen. Darin sind Schlager aus den 1950er- und 1960er-Jahren enthalten. Als die Sänger passend zur Pizzeria „Marina, Marina, du bist ja die schönste der Welt“ sangen, gab es spontan Applaus von den weiteren anwesenden Gästen.

Die Männer und Frauen der Chorgemeinschaft Gammertingen treffen sich inzwischen immer freitags. Damit beim Wirtshaussingen auch diejenigen dabei sein können, die auch im Chor aktiv sind, wurde der Termin mit großer Zustimmung der Anwesenden auf Mittwoch verlegt. In ungeraden Monaten und jeweils am zweiten Mittwoch von 19.30 bis 21 Uhr wird gesungen und vorgelesen. Der nächste Termin für das Wirtshaussingen ist Mittwoch, 9. Januar 2019.