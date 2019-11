Neuer Pflegeheim-Standort: Bürger sind sich nahezu einig, Gemeinderäte nicht

Mit dem bisherigen Verlauf der Bürgertische ist Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg zufrieden. „Im Durchschnitt hatten wir rund 50 Teilnehmer“, sagt er. Im Laufe der Zeit seien auch immer wieder neue Gesichter hinzugekommen. Zwei Workshops stehen noch aus: zu „Wohngemeinschaften im Trend“ am Donnerstag, 14. November, und zu „Lebensqualität plus vor Ort“ am Donnerstag, 21. November, jeweils um 19 Uhr im Rathaus. Wer Interesse hat, kann daran spontan teilnehmen – auch ohne vorherige Anmeldung.