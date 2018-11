Neuer Gehweg soll die Sicherheit erhöhen

Nicht nur an der Oberfläche befindet sich die Kiverlinstraße in Gammertingen in einem denkbar schlechten Zustand: Auch bei den rund 60 Jahre alten Kanälen und Abwasserleitungen herrscht dringender Handlungsbedarf. Deshalb soll die Straße in kommenden Jahr komplett saniert werden. Nach aktuellem Stand der Dinge muss die Stadt dafür knapp 865 000 Euro ausgeben.

Wie schlecht es um die Kiverlinstraße bestellt ist, erläuterte Ingenieur Martin Beck in der Sitzung des Gammertinger Gemeinderats am Dienstag. Der Fachmann sprach von einem „äußerst desolaten“ Zustand der Oberfläche. Eine Analyse des Sigmaringer Ingenieurbüros Kovacic habe zudem ergeben, dass es bei der Kanalisation kurzfristigen Handlungsbedarf in der gesamten Straße gebe, sagte Beck.

Immerhin böte sich im Falle der Sanierung auch die Gelegenheit, einige andere Wünsche gleich mit umzusetzen. So endet beispielsweise der Gehweg an der Kiverlinstraße direkt vor dem Familienzentrum St. Martin. „Ein zusätzlicher Gehweg vom Kindergarten bis zum Gymnasium würde die Sicherheit erhöhen und wäre bei der Vielzahl an Personen, die dort unterwegs sind, auch angebracht“, sagte Martin Beck.

Schulgarten fürs Gymnasium

Während am Familienzentrum 15 neue Stellplätze für Fahrräder entstehen könnten, gäbe es die Gelegenheit, am Gymnasium 51 neue Stellplätze für Roller und Mopeds zu schaffen. Außerdem wünscht sich die Schule die Anlegung eines Schulgartens hinter der Sporthalle. Auch dieser Wunsch könnte im Zuge der Sanierung erfüllt werden.

Eine kurze Diskussion gab es im Gemeinderat über Martin Becks Plan, den neuen Gehweg zum Gymnasium auf der rechten Seite der Kiverlinstraße anzulegen. Birgit Ocker (Gleiches Recht für alle) wies darauf hin, dass sich auf der gleichen Seite die Parkplätze befinden. Aus ihrer Sicht sei es für die Fußgänger sicherer, den Gehweg auf der linken Seite anzulegen, sagte sie. Also dort, wo sich lediglich einige Grundstückszufahrten befinden. „Es bringt aber ja auch nichts, wenn den Gehweg aus Bequemlichkeit dann niemand nutzt“, sagte der Ingenieur. „Zudem herrscht bei den Parkplätzen kein ständiges Kommen und Gehen.“

Dass die eigentliche Sanierung dringend nötig ist, unterstrich Birgit Ocker ebenso wie andere Gemeinderäte. „Der Untergrund wird mit der Zeit nicht besser“, sagte Elmar Molnar (SPD/Unabhängige Bürger). Er plädiere für eine Sanierung „lieber gestern als morgen“. Dem schlossen sich Karl Bögle (Gleiches Recht für alle) und Thomas Schmid (CDU) an.

Aus Sicht der Stadtverwaltung führt auf Dauer ohnehin kein Weg daran vorbei, die rund 865 000 Euro für die Sanierung auszugeben. „Auch wenn ich bei den Kosten erst einmal schlucken musste – zumal es keine Zuschüsse gibt“, wie Kämmerer Siegfried Hagg anmerkte.

Bürgermeister Holger Jerg wies darauf hin, dass die Verwaltung die Sanierung der Kiverlinstraße schon seit mehreren Jahren im Blick habe. Aus seiner Sicht sei es sinnvoll, jetzt erst einmal das Gespräch mit den Anwohnern zu suchen. Diese können ihre Wasseranschlüsse bei Bedarf gleich mit erneuern lassen – dann aber auf eigene Kosten.

Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig dafür aus, die Sanierung in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen. Wird dieser wie geplant im Januar im Gemeinderat verabschiedet, können die entsprechenden Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden.