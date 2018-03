Neue Summe steht im Raum: Zehn Millionen für die neue Stadthalle

Seit Monaten wird gemunkelt, dass die Gammertinger Stadthalle deutlich teurer wird als geplant. Jetzt hat der große Befürworter der Halle, Wolfgang Lieb, eine neue Zahl in den Raum gestellt: zehn Millionen Euro. Anfangs hieß es, die Kosten sollten 5,5 Millionen auf keinen Fall überschreiten, dann stockte die Stadt die Summe auf 5,9 Millionen auf.

Die 5,9 Millionen sind derzeit die Basis für die Planungen der zehn Architekten, die sich an dem Wettbewerb der Stadt beteiligen. Der Fraktionsvorsitzende von „Gleiches Recht für alle“, Wolfgang Lieb, machte am Dienstag in der Gemeinderatssitzung seinem Ärger Luft über die Vertreter der Kommunalentwicklung, mit der die Stadt die Planungen für die Stadthalle auf den Weg gebracht hat. Sowohl die Ausschreibung des Wettbewerbs als auch der Bürger-Planer-Dialog seien „nicht professionell“ gewesen. Die Ausschreibung habe ein Praktikant vorgenommen.

Bürgermeister übt Kritik an Architekten

Auch Bürgermeister Holger Jerg gab zu, dass der Bürger-Planer-Dialog nicht gut gelaufen ist. „Die Moderatoren hatten einen schlechten Tag“, sagte er. Aber er übte auch Kritik an den Architekten. Einerseits hätten sie für die Planung viele Freiheiten eingefordert, andererseits wollten sie ganz viele detaillierte Vorgaben wissen, wie beispielsweise die Farbe von einzelnen Türen.

Lieb befürchtet, dass jene Planer, die sich bei der Ausarbeitung ihrer Stadthallenpläne an die Kostendeckelung halten, benachteiligt seien. Für zehn Millionen lasse sich natürlich ganz anders planen als mit 5,9, sagte er. Und damit war die Schreckenssumme von zehn Millionen angesprochen. Der SPD-Gemeinderat Stephan Binsch griff Liebs Aussage auf und sagte: Man wisse doch, dass die 5,9 Millionen nicht reichen würden. „Wir müssen uns ehrlich machen“, forderte er.

Bürgermeister Jerg wies darauf hin, dass die eigentliche Arbeit der Stadt an der Festhalle erst im März beginne, wenn die Architekten ihre Entwürfe präsentiert hätten. „Wir werden auf große Kostengenauigkeit achten“, sagte er und wies darauf hin, dass die endgültige Entscheidung in Sachen Festhalle erst danach im Gemeinderat falle. Jerg will zunächst an dem Kostendeckel von 5,9 Millionen Euro festhalten, „um nicht ein Scheunentor zu öffnen“, wie er sagte. Außerdem ist er der Ansicht, dass die Stadt mit der Gestaltung des Umfeldes der Halle nach dem Bau auch noch eine Weile warten könne.