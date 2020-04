Neue Leiterin setzt auf Transparenz und klare Strukturen

Patricia Seibert-Klöck wurde 1964 im nordrhein-westfälischen Gummersbach geboren. In Köln trat sie 1985 ihre erste Stelle als Erzieherin an. Es folgten verschiedene Stationen als Erzieherin, stellvertretende Kindergartenleiterin und Kindergartenleiterin. Von 2000 bis 2004 studierte sie Sozialpädagogik in Dortmund. 2007 zog sie nach Baden-Württemberg und wurde Abteilungsleiterin für Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Bodelshausen. Später folgten Stellen als Fachberaterin für Kindertagesstätten bei der Stadt Nagold, Leiterin der Servicestelle für Kindertagesbetreuung beim Landratsamt Tuttlingen und Leiterin des Kinderzentrums in Wellendingen. Am 1. April 2020 trat Seibert-Klöck ihre neue Stelle in Gammertingen an. Sie hat Zusatzausbildungen unter anderem in Heilpädagogik und als systemische Beraterin absolviert. Seibert-Klöck ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.