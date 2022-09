Neue Kursangebote bei der „Akademie Laucherttal“

Für das kommende Herbst-/Wintersemester hat die regionale Weiterbildungseinrichtung Akademie Laucherttal ein vielfältiges Kurs- und Bildungsangebot aufgestellt. Die neue Geschäftsstellenleiterin Gerda Muche und der Verbandsvorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbandes Laucherttal, als Träger der Akademie Laucherttal, Bürgermeister Holger Jerg, stellen dieser Tage das neue Herbst-/Winterprogramm mit vielen Kursen und Veranstaltungen vor.

Sowohl in den Angebotsfeldern „Sprachen“, „Kultur und Kreativität“, „Familie und Gesellschaft“, „Wellness, Gesundheit und Sport“, „Akademie für Kids und Teens sowie für Senioren“ und „Natur, Adventure und Tourismus“ wird es im kommenden Herbst- und Winterhalbjahr wieder sehr viele neue Weiterbildungs- und Kursangebote geben. Aber nicht nur die Vielfalt der Bildungsmaßnahmen, sondern vor allem die regionalen und lokalen Präsenzen der Kurse und Angebote der Akademie Laucherttal in Winterlingen, Neufra, Gammertingen, Hettingen und Veringenstadt ist das besondere Markenzeichen dieser schon seit fast zwei Jahrzehnten bestehenden regionalen Bildungseinrichtung, heißt es in einem Schreiben der gemeinde Gammertingen.

Do you speak English? Parlez-vous Français? Hablas español? Parla italiano? Sprachinteressierte Anfänger und Fortgeschrittene finden in der Akademie Laucherttal Kurse in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Kulturgenuss und Kreativität bieten Veranstaltungen wie Malerei und Offenes Atelier, kunsthistorische Klosterführungen, ebenso wie Mystik und Zauber der Rauhnächte. Wildpflanzen- und Kräuterwanderungen sowie Sonnenaufgangstouren ergänzen das Programm mit Naturerlebnissen. Ausgewählte Vorträge zu Finanz- und Rechtsthemen klären Fragen zu Testament und Vorsorgevollmacht, Immobilien, ETF´s und Wallets aber auch zu Altersvorsorge speziell für Frauen.

Eine zentrale Rolle im Kursangebot der Akademie Laucherttal spielt seit Jahren die Gesundheit. Ob Prävention mit Rückentraining und Pilates, Information über Homöopathie und Workshops zu Bluthochdruck und gesundem Schlaf, oder Entspannung mit Yoga, Indian Balance und Klangschalenmeditation, für jeden und jedes Interesse ist etwas dabei. Sie bewegen sich gerne zur Musik? Dann finden Sie bei Zumba, Tango oder Line Dance Spaß und Gleichgesinnte.

Für Kinder bietet die Akademie Laucherttal verschiedene Erlebniskurse zum Thema „Wald“, aber auch spielerisches Englischlernen. Professionelle Hilfe finden Eltern, Kinder und Jugendliche in Workshops gegen Schulstress oder Prüfungsangst. Wenn Sie das Fernweh packt, dann kommen Sie in Multimediavorträgen mit nach Colorado, auf das Dach der Rocky Mountains oder bereisen Sie die Nationalparks im Nordwesten der USA.

Die diakonische Einrichtung Mariaberg und zahlreiche kirchliche Bildungsträger in der Region steuern ebenfalls viel zum umfangreichen Angebot der Akademie Laucherttal bei.