Neue Krippengruppen sind so gut wie ausgebucht

Mit der Einrichtung weiterer Plätze und der Ausweitung vorhandener Angebote reagiert die Stadt Gammertingen auf die steigende Nachfrage bei der Kinderbetreuung. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat die Einrichtung einer vierten Krippengruppe im Familienzentrum St. Martin beschlossen. Darüber hinaus stimmte das Gremium für einen Ausbau der Betreuungszeiten im Kindergarten in Feldhausen. Als nächstes steht der Kindergarten St. Michael in der Innenstadt auf der Agenda.

Hauptamtsleiter Martin Fiedler legte dem Gemeinderat einen umfassenden Bericht über die Kinderbetreuung vor. Demnach besuchen alle 126 Mädchen und Jungen, die älter als drei Jahre sind, einen Kindergarten. Bei den 111 Kleinkindern, die zwischen einem Jahr und drei Jahren alt sind, sind es 43 Prozent – Tendenz steigend. Vor allem dieser Trend ist es, der die Stadtverwaltung zum Handeln zwingt.

Deshalb hatte der Gemeinderat bereits vor knapp einem Jahr beschlossen, die Anzahl der Krippengruppen im Familienzentrum St. Martin von zwei auf vier zu verdoppeln. Inzwischen sei allerdings absehbar, dass die beiden neuen Gruppen bereits kurz nach dem Start nahezu komplett ausgebucht sein werden, sagte Martin Fiedler am Dienstag. Deshalb rege die Verwaltung an, den Kindergarten St. Michael ebenfalls zu erweitern. Im nächsten Kindergartenjahr solle eine neue Gruppe für die Kleinkindbetreuung geplant werden.

Eltern äußern ihre Wünsche

Eine Veränderung wird es zum neuen Kindergartenjahr auch am Kindergarten im Ortsteil Feldhausen geben. Dort hatten Mütter und Väter bei einem Elternabend und in einer darauf folgenden Umfrage steigendes Interesse an Ganztagsbetreuung und verlängerten Öffnungszeiten angemeldet. „Die Eltern haben uns signalisiert, dass sie ein solches Angebot dringend benötigen“, sagte Martin Fiedler in der Gemeinderatssitzung.

Als Antwort der Verwaltung präsentierte der Hauptamtsleiter das Konzept der „zeitgemischten Gruppe“. Dabei können Eltern für Kinder ab zwei Jahren eine flexible Mischung aus Regelbetreuung (7.30 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr), verlängerten Öffnungszeiten (7.30 bis 13.30 Uhr) und Ganztagsbetreuung (7.30 bis 16.30 Uhr) buchen – mit maximal 40 Stunden pro Woche. „Die Ganztagsbetreuung bieten wir zunächst nur dienstags und mittwochs an“, sagte Martin Fiedler. „Bedarf für Ganztagsbetreuung an fünf Tagen pro Woche sehen wir nicht.“

Bei den Gemeinderäten stieß der Vorschlag der Stadtverwaltung auf offene Ohren. Iris Vojta (Gleiches Recht für alle) lobte die Idee der zeitgemischten Gruppe in Feldhausen. „Diese hat sich auch in meinem beruflichen Kontext mittlerweile bewährt“, sagte Vojta, Kindergartengeschäftsführerin bei der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Hechingen. Gerhard Jaudas (CDU) begrüßte die Ausweitung der Betreuungsangebote ebenso wie Stephan Binsch (SPD/Unabhängige Bürger). „Im Kindergarten St. Michael eine zweite Krippengruppe einzurichten, ist aus meiner Sicht fast zwingend nötig“, sagte Binsch.

Nicht nur die Abstimmung über die konzeptionellen Veränderungen fiel einstimmig aus: Einvernehmlich vergab das Gremium auch einen Großteil der Bauarbeiten zur Erweiterung des Familienzentrums St. Martin. Diese sollen im Sommer beginnen und kosten rund 700 000 Euro. Beim Sonnenschutz, bei den Schreinerarbeiten und bei den Elektroarbeiten lagen die eingereichten Angebote allerdings so deutlich über der Kostenberechnung, dass diese Ausschreibungen nun wiederholt werden.