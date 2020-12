Neue Konrektorin will die Digitalisierung vorantreiben

Von Deutsche Presse-Agentur und Schwäbische Zeitung

Aus einem Tümpel aufgestiegene Gase sind vermutlich für die Vergiftung eines Ehepaars im Enzkreis in Baden-Württemberg verantwortlich. Der 55 Jahre alte Mann starb, seine 52 Jahre alte Frau befinde sich in akuter Lebensgefahr im Krankenhaus, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim am Sonntag. Es liege offensichtlich ein Unglücksfall vor.

Spaziergänger entdeckten demnach am Samstag das leblose Paar in einem Waldstück bei Ölbronn-Dürrn.