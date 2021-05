Neue Brot-Kreation hilft der Kleinkunstbühne

„Bergkruste“ heißt die neue Brotsorte der Bäckerei Sauter, mit der Bäckermeister Karl-Heinz Sauter eine ungewöhnliche Spendenaktion zugunsten der Winterlinger Kleinkunstbühne K3 auf die Beine gestellt hat. 1055 Euro kamen durch die Aktion zusammen.

Mit dem Verkauf des handwerklich hergestellten Brotes aus Roggen- und Weizenvollkornmehl, regionalem Dinkelmehl, Mehl aus der Fisser-Gerste, eine besonders aromatisch schmeckende Gerstensorte, und Honig hat Sauter pro verkauftem Laib 30 Cent in den Spendentopf für das K3 fließen lassen und hat dann die Summe aus eigener Tasche verdoppelt. So gingen im Aktionszeitraum rund 1750 Laibe der „Bergkruste“ über den Ladentisch, was letztendlich 1055 Euro an Erlös erbrachte. „Damit wollen wir unserer Kleinkunstbühne „über’n Berg“ helfen“, sagte Karl-Heinz Sauter und überreichte den Spendenscheck an die Leiterin des K3, Evelin Nolle-Rieder. Die freute sich riesig über Spende und mehr noch über die Idee der Spendenaktion. Wie alle Kunst schaffenden Vereine und Institutionen darbt auch der Winterlinger Theaterverein heftig unter den Corona-bedingten Einschränkungen. Da hat der naheliegende Satz „Brot fürs K3“ schon beinahe realistischen Charakter. „Wir geben jedenfalls nicht auf“, sagt die einen unerschütterlich erscheinenden Optimismus ausstrahlende Theaterleiterin. Es gebe viele Pläne, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden und die die Kleinkunstbühne in eine erfolgreiche Zukunft führen werden. Unterstützungsaktionen wie diese der Bäckerei Sauter zeigten den hohen Rückhalt in der Bevölkerung für den Verein und die Sehnsucht der Menschen, Kunst und Kultur wieder unbeschwert genießen zu dürfen.