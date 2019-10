Neue Ausstellung im Alten Oberamt dreht sich um die Marktreife

Der Arbeitskreis Altes Oberamt hat in Gammertingen seine 25. Ausstellung auf die Beine gestellt. Seit Sonntag geht es in den Ausstellungsräumen an der Hohenzollernstraße um die Geschichte der Marktreife bis zu den Stadtrechten Gammertingens. Der Veranschaulichung dienen zahlreiche Dokumente und Belege. Auch ein mittelalterlicher Marktstand ist zu sehen.

Zahlreiche Besucher wohnten der offiziellen Eröffnung am Sonntagvormittag bei. Den Auftakt gestaltete der Gammertinger Fanfarenzug mit mittelalterlich anmutenden Klängen. Claudia Jeschke vom Arbeitskreis Altes Oberamt führte in das Thema der Ausstellung um die Marktreife ein. Sie informierte die Gäste über die historischen Umstände und den geschichtlichen Hintergrund. Jeschke zeigte auch den historischen Kontext mit den Königs- und Fürstenhäusern auf.

Im ersten der drei Ausstellungsräume sind zahlreiche Urkunden, Dokumente, Siegel, Fahnen, Karten, Genehmigungsbriefe und Zunftladen zu sehen, die die Verleihung der Marktreife bezeugen. Die 1418 verliehene Urkunde ist zwar nicht vorhanden, jedoch bezieht sich die Folgeurkunde von 1559 auf die Verleihung im Jahr 1418. Wie Claudia Jeschke erläuterte, wird aber auch darüber spekuliert, dass die Marktreife möglicherweise noch früher ausgesprochen wurde.

In der Ausstellung zu sehen sind unter anderem drei interessante Illustrationen zur Entwicklung des Gammertinger Marktplatzes. Angefertigt wurden diese von Künstler Roland Gäfgen, dem wiederum Schlossplatzausgrabungen des Archäologen Sören Frommer als Grundlage dienten. Die Zeichnungen sind den Jahren 1276, 1620 und 1791 zuzuordnen. Bei der jüngsten Zeichnung ist das heutige Gebiet um das Rathaus, den Schlossplatz und die Hohenzollernstraße schon sehr deutlich zu erkennen.

Im zweiten Ausstellungsraum wird ein mittelalterlicher Markt nachempfunden. Auch die damaligen Zahlungsmittel oder der Almosenbeutel sind zu sehen. Die Heiligenfigur des Erzengels Michael wurde wohl immer mit auf den Markt genommen, um die Geschäftsleute zu Gerechtigkeit und Ehrlichkeit zu ermahnen. Im dritten Raum sind damalige Maße und Gewichte ausgestellt, beispielsweise ein Simri. Dabei handelt es sich um eine Messgrundlage für Frucht, Getreide oder Hopfen mit einem Hohlmaß.

Bürgermeister Holger Jerg schlug in seinem Grußwort eine Brücke zur Gegenwart. Er hob die Wichtigkeit des Marktgeschehens und der heutigen Geschäftsstadt hervor.