Netze BW modernisiert Stromnetz in Kettenacker bis August

Kettenacker (sz) - Noch im April beginnt die Firma Leonhard Weiss im Auftrag der Netze BW mit der Verlegung neuer 20000 Volt Erdkabel in Kettenacker, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Dazu sind jeweils kurze Abschnitte hinter der Kirche, in der Lusthofer sowie der Feldhauser Straße und von dort eine Verbindung zu einem noch zu errichtenden Kabelendmast zu graben. Der stellt die Verbindung zur Freileitung in Richtung Feldhausen her. Auch auf der nördlichen Gehwegseite in der Geisinger Straße sind bis zum Abzweig Tigerfeldstraße Tiefbauarbeiten erforderlich. Genau dort installiert die EnBW-Tochter auch ein neues Trafohäuschen (Ortsnetzstation), von der aus die Ortsnetzstränge die umliegenden Anschlüsse versorgen.

Die Verkabelung dient der Verbindung der bestehenden Station Hinter der Kirche mit der in der Tigerfeldstraße sowie einer weiteren neu zu errichtenden in der Feldhauser Straße. Große Teile der Trasse sind bereits mit Leerrohren ausgestattet, die im Zuge der Breitbandverkabelung seitens der Stadt Gammertingen 2018 und 2019 vorsorglich miteingezogen wurden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Vorteil der zusätzlichen Trafohäuschen besteht in der zukünftig deutlich höheren Flexibilität bei Instandhaltungs maßnahmen oder auch möglichen Störungen: Muss eines freigeschaltet werden, kann von den anderen beiden aus die Versorgung aufrechterhalten werden. Darüber hinaus sind Erdkabel laut der Mitteilung generell weniger anfällig für Schäden durch Unwetter.

Insgesamt über 350000 Euro investiert die EnBW-Tochter in die Maßnahme, die das Netz auch gegenüber dem absehbaren weiteren Zubau von Fotovoltaikanlagen im Ort nachhaltig fit machen soll. Trotz der aktuellen Einschränkungen durch das Coronavirus hofft Projektierer Friedrich Hoffmann, die Maßnahme bis August 2020 abschließen zu können. Die dann nicht mehr benötigte markante Turmstation sowie die Freileitungen sollen bis zum Jahresende rückgebaut werden.