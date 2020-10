Netzbetreiber spenden 500 Euro an den Verschönerungsverein

Die Gammertinger Energie- und Wasserversorgung GmbH (GEW) und der Stromnetzbetreiber Netze BW haben 500 Euro an den Verschönerungsverein Gammertingen gespendet. Damit profitiert dieser von einer Aktion, die zur Online-Ablesung von Stromzählern animieren soll.

Wie die Stadt Gammertingen mitteilt, rufen GEW und Netze BW seit zwei Jahren dazu auf, den Zählerstand am Jahresende nicht mehr per Post, sondern beispielsweise über eine App oder die Direkteingabe im Internet mitzuteilen. Während die Netze BW in allen fünf Stadtteilen als Stromkonzessionär agiert, ist die GEW in der Kernstadt als Netzbetreiber aktiv. „Gemeinsames Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen Datenübermittlung abzurücken und über zeitgemäße Wege die Angaben der Stromkunden übermittelt zu bekommen“, wird Kommunalberater Stefan Dangel in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Als Anreiz spenden die beiden Netzbetreiber pro Kommune das durch die Onlinemitteilung des Stromverbrauchs jährlich eingesparte Porto an eine gemeinnützige Organisation. Im vergangenen Jahr war in Gammertingen die ambulante Hospizgruppe bedacht worden.

„Eine solche Finanzspritze ist natürlich immer willkommen“, wird Armin Fuchs, Vorsitzender des Verschönerungsvereins, in der Mitteilung zitiert. In den vergangenen zehn Jahren hatte der gut 100 Mitglieder starke Verein rund 4000 Arbeitsstunden beim Wiederherstellen von Sitzbänken in der freien Natur, bei der Pflege und Unterhaltung zahlreicher Grillstellen und weiterer touristischer Angebote oder bei der Pflege und Instandsetzung von Bildstöcken und historisch bedeutsamen Projekten aufgebracht. Mehr als 80 000 Euro wurden investiert, meist durch öffentliche Fördermittel oder durch Spenden refinanziert.

Insoweit kommen die knapp 280 Euro der Netze BW und die gut 220 Euro der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung gerade richtig. Laut Armin Fuchs gibt es nämlich einige anstehende Projekte, die der Verein neu noch in diesem oder spätestens im nächsten Jahr zur Verschönerung der Stadt, seiner Ortsteile und der Natur umsetzen will.