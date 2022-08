Naturschutzprojekt in Gammertingen ausgezeichnet

Die Ortsgruppe Gammertingen des Schwäbischen Albvereins gehört zu den Gewinnern des Wettbewerbs „Unsere Heimat und Natur“ und erhält 4000 Euro Projektunterstützung. Mit dem Preis-geld fördern Edeka Südwest und die Stiftung NatureLife-International gemeinsam besondere Naturschutzprojekte in der Region – seit 2014 erhielten dadurch knapp 210 Umweltprojekte im Südwesten eine verdiente Würdigung sowie insgesamt fast eine halbe Million Euro. Dies teilen das Unternehmen und die Stiftung mit.

Der symbolische Scheck in Höhe von 4000 Euro wurde nun in Gammertingen von Edeka-Kaufmann Karl Schmid, der die Patenschaft für das Projekt übernommen hat, an Angelika Straubinger, Vorsitzende der Ortsgruppe Gammertingen des Schwäbischen Albvereins, überreicht. Sie bedankte sich auch bei Walter Bühler als Vertreter der Stiftung NatureLife-International und bei Michaela Meyer, Geschäftsbereichsleiterin Nachhaltigkeit bei Edeka Südwest, für die Auszeichnung und Förderung.

„Umwelt- und Naturschutz geht jeden etwas an und jeder kann einen Beitrag leisten. Das beweisen auch die vielen großartigen Projekte, die wir in diesem Jahr auszeichnen. Mit unserem jährlichen Wettbewerb möchten wir das Engagement der Menschen in unserem Absatzgebiet würdigen und so langfristig einen Biotopverbund im Südwesten schaffen“, erläutert Michaela Meyer, Geschäftsbereichsleiterin Nachhaltigkeit bei Edeka Südwest, das Ziel des Lebensmittelhändlers. Claus-Peter Hutter, Präsident von NatureLife betont: „Die Bedrohung der biologischen Vielfalt unserer Natur- und Kulturlandschaften war noch nie so groß wie heute. Verschärft wird der Rückgang vieler, einst häufiger Tier- und Pflanzenarten durch die Auswirkungen des Klimawandels. Deshalb sind Initiativen und Projekte für den praktischen Naturschutz, die Landschafts- und Heimatpflege sowie die Biotopvernetzung wichtiger denn je. Dies bedarf mutiger Menschen, die etwas machen.“

Einen wichtigen Beitrag dafür leistet die Ortsgruppe Gammertingen des Schwäbischen Albvereins, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Über Jahre hinweg werden wertvolle Trockenbiotope rund um die Stadt Gammertingen als Lebensraum von Kartäusernelke, Küchenschelle, Silberdistel und verschiedene Enzianarten gepflegt und hierfür Mäheinsätze und anschließende Beweidung organisiert. Hinzu kommt die Pflege von traditionellen Obstwiesenbeständen und die Erhaltung alter Obstsorten. Das Projekt mit seinem ganzheitlichen Ansatz und der Einbeziehung zahlreicher Akteure aus der Gesellschaft wird mit einem Förderpreis in Höhe von 4000 Euro gewürdigt.

Gemeinsam mit der Stiftung NatureLife-International hatte Edeka Südwest den Wettbewerb für herausragende Naturschutzprojekte im Südwesten 2014 ins Leben gerufen. Prämiert und mit jeweils bis zu 5000 Euro finanziell gefördert, werden seither Menschen, die sich für die Schaffung und den Erhalt von Biotopen, die Renaturierung sowie den Schutz von Lebensräumen für Wildtiere und -pflanzen einsetzen. Unterstützt wird der Wettbewerb auch durch Kunden der Edeka Südwest. Denn ein Teil des Erlöses vom Verkauf von Bio-Kräutertöpfen der kommt dem Wettbewerb zugute. In diesem Jahr erhöht sich die Zahl der rund 210 mit über 490 000 Euro prämierten Projekten nochmal um 28 neue Preisträger, die mit insgesamt 63 000 Euro gefördert werden.