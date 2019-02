Narrenzunft Horig startet in ihre Hausfasnet

Mit dem schmotziga Donnerstag am 28. Februar startet die Gammertinger Narrenzunft Horig in ihre Hausfasnet. Die „Schwäbische Zeitung“ gibt einen Überblick darüber, was an diesem und an den folgenden Tagen geboten ist.

Donnerstag, 28. Februar: Nach einem gemeinsamen Frühstück in der neuen Elite-Bar befreien die Narren zunächst die Kindergartenkinder und die Schüler. Parallel dazu stürmen sie das Gammertinger Rathaus. In der Aula der Laucherttalschule findet eine Abschlusskundgebung statt. Um 14 Uhr steht dann das Narrenbaumstellen im Schulgarten auf dem Programm, an dem rund 25 Zunfträte und Hästräger mitwirken – mit Schwalben und Seilen und unter den Klängen des Gammertinger Narrenmarsches. Zunftmeister Harry Vojta verspricht launische Sprüche, viel Musik und allerlei Schabernack. Für die Zuschauer gibt es Würstchen und Wecken. Nach dem Narrenbaumstellen öffnet in der Elite-Bar das Café mit Kaffee und Kuchen. Ab 20 Uhr legt dort DJ Elle auf.

Samstag, 2. März: Der Bürgerball in der Alb-Lauchert-Halle beginnt um 19.30 Uhr, Saalöffnung mit Sektempfang ist eine Stunde vorher. Das Programm hält Schunkelrunden, Männerballett, Tänze und Lachmuskeltraining bereit. Dazu gibt es Schnitzel mit Kartoffelsalat und Schnitzelburger. Eintrittskarten an der Abendkasse kosten acht Euro.

Sontag, 3. März: Um 14 Uhr beginnt der Kinderball in der Alb-Lauchert-Halle. Einlass ist ab 13 Uhr, der Eintritt ist frei. Für die Erwachsenen steigt am Abend die Hemadglonker-Party. Los geht’s um 19.30 Uhr in der neuen Elite-Bar.

Montag, 4. März: Zum Wecken der Gemeinde ist bereits ab 6 Uhr die historische Katzenmusik unter der Leitung von Gianluca Bonanno unterwegs. „Mit dabei sind Nachtwächter, Hemadglonker und Hanswurschtel“, sagt Harry Vojta. Die große Magistratssitzung des historischen Narrengerichts beginnt um 14 Uhr auf dem großen Schlossplatz.

Dienstag, 5. März: Das närrische Treiben in der neuen Elite-Bar und in der Alb-Lauchert-Halle beginnt um 11 Uhr. „Der 66. Gammertinger Fasnetsumzug startet um 14 Uhr am Trégueuxplatz“, sagt Harry Vojta. Mit dabei seien mehr als 65 Zünfte aus Nah und Fern. Närrische Stimmung herrscht am Nachmittag auch in der Alb-Lauchert-Halle und der Elite-Bar. Um 18 Uhr wird der Narrenbaum im Schulgarten gefällt.