Narrenzunft fordert „Ehemalige“ zum Häsabstauben auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell werden an Dreikönig bei vielen Narrenzünften der schwäbisch-alemannischen Fasnet die Häser rausgeholt und in unterschiedlichen Veranstaltungen abgestaubt. So treffen sich manche Narrenzünfte in Vereinsheimen, Gasthäusern oder Hallen und machen daraus ein richtiges Spektakel. Die Narrenzunft „Horig“ Gammertingen hatte dies auch als Premiere für das VFON-Ringtreffen vor, dann aber aufgrund Terminüberschneidungen davon Abstand genommen. Was aber vor allem viele ehemalige Hästräger der Narrenzunft nicht davon abhalten soll, dies für sich zu Hause zu tun. Denn schließlich sind an den drei Tagen des Ringtreffens die allermeisten der aktiven Mitglieder der Narrenzunft in verschiedensten Funktionen eingespannt – sei es in der Alb-Lauchert-Halle zum Bewirten oder in der Zeltstadt, als Ansager oder Kassierer beim Umzugsweg – sodass für diese ein Mitlaufen beim Umzug am Sonntag unmöglich ist. Deshalb fordert die Narrenzunft alle ehemaligen Hästräger, die noch eine Katze oder Hemadglonker im Schrank herumhängen haben, auf, dieses an Dreikönig rauszuholen, abzustauben, anzuprobieren ob es noch passt und dann beim Sonntagsumzug am 29. Januar 2023 in Gammertingen mitzulaufen. Ob als Einzelläufer, zusammen mit der Familie oder als ehemalige Clique – viele sind zwischenzeitlich auch weggezogen: alle sind dazu herzlich eingeladen. Und wer weiß, vielleicht macht das dann bei manchem wieder Lust auf mehr Fasnet und er oder sie möchte auch bei nachfolgenden auswärtigen Umzügen wieder mitlaufen – die Narrenzunft Horig würde es freuen.