Narren wählen Frank Ulmer zum stellvertretenden Vorsitzenden

Die Gammertinger Narrenzunft Horig hat einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden: Bei der Generalversammlung am Freitagabend wurde Frank Ulmer zum Nachfolger von Wolfgang Lieb gewählt. Dieser zog sich nach 25 Jahren aus dem Vorstand zurück, um der nachfolgenden Generation Platz zu machen. Damit diese dann nicht auch schon zu alt sei, müsse ein solcher Wechsel rechtzeitig vollzogen werden, sagte Lieb.

Zunftmeister Harry Vojta nutzte die Gelegenheit, um in einer netten Laudatio das Vierteljahrhundert Revue passieren zu lassen, in dem sich Wolfgang Lieb als sein Stellvertreter verdient gemacht hatte. Vojta würdigte die vielen Stationen von Liebs Wirken in einem humorvollen Rückblick, gespickt mit vielen Anekdoten. Dank der Vorbereitung durch Wolfgang Lieb sei er 2007 selbst zum Nachfolger des ersten Vorsitzenden Anton Burkhart alias Dr. Done in Amt und Würden gekommen – obwohl für ihn klar gewesen sei, dass Wolfgang Lieb dieses Amt übernehme. Lieb aber solle damals gesagt haben, dass es ihm egal sei, wer unter ihm Zunftmeister sei, merkte Karl-Josef Bögle an – was für allgemeines Gelächter sorgte.

Die Versammlung erhob sich, um dem großzügigen Sponsor der Narrenzunft, um nur eine Bezeichnung der langen Liste zu nennen, mit stehendem Applaus zu würdigen. Wolfgang Lieb selbst betonte, dass es sich ja nicht um einen Abschied handele. Es gehe darum, jemand anderem Platz zu machen. Damit wiederum erleichterte der scheidende stellvertretende Zunftmeister seinem Nachfolger Frank Ulmer den Einstieg. Dieser sagte, dass er sich des schweren und großen Erbes bewusst sei. Er wolle sein Bestes geben, um ein würdiger Nachfolger zu werden.

Harry Vojta bleibt Zunftmeister

Keine Änderungen ergaben die Wahlen bei den übrigen Vorstandsposten: Harry Vojta bleibt Zunftmeister, Irene Bögle übernimmt weiterhin das Amt der Schriftführerin und Nicole Maruhn übernimmt auch in Zukunft die Aufgaben als Kassiererin.

Vor den Wahlen hatten die Narren die weiteren Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Irene Bögle blickte auf das vergangene Jahr mit seinen vielen Höhepunkten zurück, ergänzt von Zunftmeister Harry Vojta. Nicole Maruhn zeigte transparent die Vereinsfinanzen auf, die Karl Bögle und Manfred Lieb überprüft hatten. Sie bestätigten der Kassiererin eine korrekte und tadellose Kassenführung. Die von Bürgermeister Holger Jerg vorgeschlagene Entlastung wurde einstimmig erteilt. Darüber hinaus richtete Jerg lobende Worte an den Verein.

Im Ausblick auf die bevorstehende Fasnet gab Wolfgang Lieb bekannt, dass die legendäre „Elite-Bar“ im kommenden Jahr im ehemaligen Verkaufsraum von „Jeans & Basics“ im Gewerbepark eingerichtet werde. Schließlich sei die Narrenzunft noch jedes Mal der Endnutzer eines jeden städtischen Gebäudes gewesen, ehe dieses der Abrissbirne zum Opfer gefallen sei, sagte Lieb.