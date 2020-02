Narren befreien Schüler, Kindergartenkinder und Rathausmitarbeiter

Nach einem neuen Ablauf hat die Gammertinger Narrenzunft Horig am schmotziga Donnerstag die Schüler und die Mitarbeiter des Rathauses befreit. Nach einem ausgiebigen Frühstück zogen Zunftrat, Katzen, Hemadglonker, Hanswurstel, Aquarianer und Katzenmusik los. Eine Gruppe besuchte den Kindergarten St. Michael, eine andere das Rathaus und die Grundschule.

Anschließend trafen sich sämtliche Narren gemeinsam vor der Alb-Lauchert-Halle, um dort gemeinsam mit viel Musik und Gesang einzumarschieren. An der Halle hatten sich die Mädchen und Jungen der Laucherttalschule bereits am frühen Morgen versammelt, um dort vorab ihre Fasnet zu feiern. Die Schüler des Gymnasiums feierten in den kleinen Turnhallen. Im Familienzentrum St. Martin waren die Narren wegen eines Trauerfall diesmal nicht präsent.

Im Kindergarten St. Michael hatten die Erzieherinnen etwas für die Zunft vorbereitet. So mussten sich einige der Hästräger beim Wurstschnappen beweisen. In einem weiteren Spiel übernahmen Narren im Märchen von Rotkäppchen die Rollen der Titelfigur, des bösen Wolfs, der Großmutter und des Jägers Loisl. Die Herausforderung: Beim Vorlesen der Textstellen hatten die Akteure selbst zu bestimmen, was sie sagen wollten – natürlich blieb alles jugendfrei. Meist kamen nur einsilbige Antworten heraus, aber gerade das brachte die Zuhörer richtig zum Lachen.

In der Alb-Lauchert-Halle befragte Brolde Karl-Josef Bögle den stellvertretenden Schulleiter Marcus Haule, ob er seit dem vergangenen Jahr die Narrenrufe seiner auswärtigen Schüler gelernt habe. Schulleiter Klaus Minsch war im vergangenen Jahr an der Reihe gewesen und hatte sich dabei eher schlecht als recht geschlagen. Den Abschluss bei der Schülerbefreiung in diesem Jahr bildete das Gymnasium. Dort versammelte man sich noch einmal mit vereinten Kräften zum Feiern. Natürlich hatten die Lehrer unter Schulleiter Christoph Ocker ebenfalls etwas vorbereitet. Sie sangen, sehr zu Freude der Narrenschar, als Shanty-Chor bekannte Lieder. So ging die tolle Schülerbefreiung zu Ende.