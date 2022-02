Narren befreien Kindergärten in Gammertingen und Feldhausen

Nach einer einjährigen Fasnetspause hat die Narrenzunft Horig in Gammertingen ein kleines Programm auf die Beine gestellt. So wurden unter anderem am Schmotziga Donnerstag die Kindergärten St. Martin, St. Michael und die Außenstelle in Feldhausen besucht. Man merkte den Akteuren vor Ort an, dass sie sich riesig darauf freuten, denn viele Katzenmusikanten und Hästräger trafen sich, um die Kindegärten zu besuchen und zu befreien. Alles lief coronakonform und im gesetzlich vorgegebenen Rahmen ab. Nach einem sättigendem Frühstück trafen die Narren um 9 Uhr am Kindergarten St. Martin ein, dort durften sich die Kindergartenkinder im Freien die ganze Narrenschar einmal anschauen, viele hatten die Masken der Narren, wie Katzen, Hemadglonker, Hanswurschtel und Aquarianer noch nie gesehen. Aber Zunftmeister Harry Vojta stellte diese den Erziehern und Erzieherinnen und den buntmaskierten Kindern vor. Als Überraschung überreichte die Zunft an alle drei Kindergärten jeweils einen geschmückten Narrenbaum, den sie bis zum Ende der Fasnet im Freien stehen lassen dürfen. Als Dank erhielten die Narren nochmals etwas Wegzehrung für den weiteren Tagesverlauf.