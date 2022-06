Nachwuchs bei den Turmfalken

Anton Kromer, der mitten in Harthausen wohnt, hat seine im Nebenerwerb betriebene Landwirtschaft schon vor etlichen Jahren aufgegeben. Danach hat sein Schwiegersohn Georg Miller, der bei den Harthauser Vogelfreunden aktiv dabei ist, hinter der Giebelwand der Scheune drei Nistkästen für Falken und Eulen angebracht.

Die auf der Alb sehr selten gewordene Schleiereule, die noch vor 20 Jahren in einer örtlichen Scheune nachweislich gebrütet hatte, ist leider nicht eingezogen, doch hat sich seit Jahren ein Turmfalkenpaar einen der großen Nistkästen als Brutstätte gewählt. Nachdem im vergangenen Jahr das Gelege wieder verlassen wurde und keine Jungfalken schlüpfen konnten, war die Falkenfamilie in diesem Jahr umso erfolgreicher.

Aus sieben gelegten Eiern haben es, wie bei der jüngsten Kontrolle festgestellt wurde, sechs Jungfalken geschafft und haben sich prächtig entwickelt. „Es muss ein gutes Mausjahr sein“, sagt der ehemalige Landwirt Anton Kromer, der als Rentner von seinem Wohnhaus neben der Scheune das Geschehen am Kasten quasi live jeden Tag mitverfolgen kann.

Die Falkenküken haben noch viel Flaum und das braun-schwarz gefleckte Fluggefieder bildet sich gerade aus. Sie werden noch etwa zehn Tage in ihrem Nistkasten bleiben und bis dahin jeden Tag mit vielen Mäusen versorgt werden.

Die Turmfalken im nur wenige Flügelschläge entfernten Turm der Pfarrkirche waren in diesem Jahr früher dran und auch dort sind sechs Jungfalken inzwischen schon flügge geworden. Die Bilanz mit zwölf jungen Turmfalken in zwei Kästen ist für die Harthauser Vogelfreunde sehr erfreulich, zumal auch in Winterlingen auf dem Rinderhof von Dieter Gräßle vier Falkenküken in einem Nistkasten der Harthauser Vogelfreunde groß geworden sind.