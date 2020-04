Nachrichten erreichen Eltern über Kita-Info-App

Die neue Gesamtleitung des Familienzentrums St. Martin und des Kindergartens St. Michael, Patricia Seibert-Klöck und die Einrichtungsleitung des Kindergartens in Feldhausen, Elena Hartung und ihre Teams, informieren die Eltern der Kindergartenkinder ab Dienstag, 14. April, über die neue „Kita-Info-App“. Die Eltern erhalten die Nachrichten und Termine rund um den Kindergarten kostenlos und ohne lästige Werbung direkt auf ihr Smartphones. Das teilt die Stadt Gammertingen in einer Pressemitteilung mit.

Dieser Messenger-Dienst sei bereits in mehr als 1100 Kindertageseinrichtungen im Einsatz. Aktuell würden über 80 000 Eltern mit Hilfe der „Kita-Info-App“ informiert. Die Einrichtungsleitungen sparen dadurch Papier, Druckerkosten und viel Zeit. „Damit profitieren vor allem auch die Kinder, wenn weniger Bürokratie anfällt und so mehr Zeit für die pädagogische Arbeit bleibt“, heißt es in der Mitteilung.

Die Leiterinnen und ihre Teams freuen über diese deutlichen Arbeitserleichterungen. „Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erziehern, das natürlich einen höheren Stellenwert hat“, heißt es weiter. „Jedoch hilft die App den Eltern besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.“ Gerade auch in Zeiten wie der Corona-Krise könnten die Kindergärten so den Kontakt zu den Familien einfacher und zeitgemäßer aufrechterhalten. Bereits ab kommender Woche werden die Eltern mit aktuellen Informationen, aber auch mit Bastel- und Spielanregungen für ihre Kinder per App versorgt.

Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder WhatsApp-Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die „Kita-Info-App“ laut Stadtverwaltung absolut sicher und zu den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung konform. Die Daten würden nicht kommerziell von Dritten genutzt und es würden keine Handynummern wie bei WhatsApp-Gruppen preisgegeben.

Nähere Informationen rund um die App erhalten Eltern telefonisch von Patricia Seibert-Klöck, Elena Hartung sowie ihren Mitarbeitern. Für die Eltern gibt es auch ein „Erklärvideo“, das die wesentlichen Funktionen der App erläutert. Eltern, die ausdrücklich keine App wünschen, können sich ohne Mehraufwand alle Informationen und Termine auch per E-Mail zusenden lassen.