Nach vier Schlägen fließt beim Cityfest das Bier

„Ozapft is!“: Mit vier Schlägen erfolgte am Freitagabend die Eröffnung des 24. Gammertinger Cityfests durch Bürgermeister Holger Jerg, den Landtagsabgeordneten Klaus Burger sowie Mitglieder des diesjährigen Orga-Teams, wobei Udo Rapp das Ganze mit dem nötigen Bierernst moderierte. Derweil sorgten die Prominenten dafür, dass das Bier gleich unters Volk kam, und das Volk war durstig und zufrieden.

Zuvor waren in einem Sternmarsch die Musikkapellen aus Gammertingen, Feldhausen-Harthausen und Kettenacker sowie der Fanfarenzug zur Bühne marschiert und unterhielten die zahlreichen Besucher mit ihren Liedern. Zum Abschluss spielten alle gemeinsam die Nationalhymne, abgeschlossen mit dem Musikantengruß.

Am Samstag geht das Fest in die nächste Phase, wobei besonders die Kinderolympiade ab 14 Uhr für die jüngsten Festbesucher einen Höhepunkt bildet. Am Sonntag nach dem ökumenischen Gottesdienst, Beginn ist um 10 Uhr, warten wie auch schon am Freitag und Samstag wieder viele Vereine und Gruppierungen aus Gammertingen und den Teilorten mit ihren Zelten und Buden, um die Besucher aus nah und fern mit ihren kulinarischen Angeboten, aber auch mit vielen Spieleattraktionen zu unterhalten.