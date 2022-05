Handwerker und Auftraggeber streiten um gut 6000 Euro: So geht die Sache aus

Der Streit um eine Handwerkerrechnung, mit dem sich das Landgericht in Hechingen im Januar beschäftigt hat, ist beigelegt: Nach Angaben sowohl der Rechtsanwältin des beteiligten Landschaftsgärtners als auch des Auftraggebers haben beide Parteien einen Kompromiss ausgehandelt. „Die Einigung ist für beide Seiten in Ordnung“, sagt der Auftraggeber aus dem nördlichen Landkreis Sigmaringen. „Aber in Feierlaune ausgebrochen bin ich natürlich nicht.“

Landschaftsgärtner legt Kostenschätzung vor

Im Spätsommer 2020 hatte sich der Mann dazu entschlossen, seinen Garten neu gestalten zu lassen. Der Landschaftsgärtner aus dem Zollernalbkreis legte eine Kostenschätzung über gut 18.900 Euro vor, die sich nach einigen Verhandlungen auf gut 16.000 Euro reduzierte. Die Arbeiten begannen und der Auftraggeber unterschrieb regelmäßig Rapportzettel über die erbrachten Leistungen, rechnete die Beträge aber nicht zusammen.

Rechnung fällt deutlich höher aus

Am Ende bekam er vom Landschaftsgärtner eine Rechnung über gut 25.100 Euro – und fiel aus allen Wolken. Weil er sich weigerte, die volle Summe zu bezahlen, landete die Sache vor Gericht. Auf diese Weise wollte der Handwerker an ausstehende 6700 Euro kommen.

Auseinandersetzung vor Gericht

In der öffentlichen Verhandlung im Januar ging es vor allem um die Frage, wie die im Vergleich zur Kostenschätzung höhere Summe zustande kam. So berichtete der Handwerker von einer Steintreppe, die er zweimal fast komplett wieder habe abbauen müssen. Sein ehemaliger Kunde aber widersprach: Nur einmal habe es eine Änderung gegeben, zudem nur an einigen Stufen. Die Diskussion drehte sich auch um die Frage, welche Maßnahmen als Änderungswünsche zu verstehen waren und welche als Mängelbeseitigung.

Richterin sieht zwei Möglichkeiten

Abschließend zeigte die Richterin zwei Möglichkeiten für das weitere Vorgehen auf: Entweder die beiden Parteien einigen sich auf einen Vergleich oder das Landgericht spricht ein Urteil. Im zweiten Fall aber müsse ein Sachverständiger eingeschaltet werden, der beurteilt, ob die endgültige Rechnungssumme für die erledigten Arbeiten angemessen ist. Das wiederum hätte die Verfahrenskosten deutlich erhöht.

So sieht der Kompromiss aus

Nach einigem Hin und Her haben Handwerker und Auftraggeber inzwischen einen Kompromiss geschlossen. Von den verbleibenden 6700 Euro übernähmen demnach beide Parteien etwa die Hälfte, lässt Rechtsanwältin Diana Hopt-Bley auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilen.

Sie hatte vor Gericht den Landschaftsgärtner vertreten und zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es sich bei den 18.920 Euro um eine grobe Kostenschätzung gehandelt habe und nicht um einen Festpreis. Der Auftraggeber habe unterschrieben, dass eine Abrechnung nach Zeitaufwand und Stundensatz erfolge, sagte sie der SZ nach der Gerichtsverhandlung im Januar. Hauptgrund für die Mehrarbeit und die entsprechenden Kosten seien die Änderungswünsche des Kunden gewesen.

Nie hat es solche Probleme gegeben wie in diesem Fall. Der Auftraggeber

Dieser ist jetzt vor allem froh, dass er die Sache abhaken kann. „Das alles war zeitaufwendig und nervenaufreibend“, sagt er im Gespräch mit der SZ. „Ich bin ganz bestimmt nicht streitsüchtig – und das war meine erste Gerichtsverhandlung.“ Die ganze Auseinandersetzung habe ihn sehr mitgenommen.

Anderer Handwerker soll Arbeiten abschließen

Zudem bleibt für ihn ein fader Beigeschmack zurück. So habe er schon viel mit Handwerkern und den entsprechenden Rechnungen zu tun gehabt, sagt er. „Und nie hat es dabei solche Probleme gegeben wie in diesem Fall.“ Im Garten müssten jetzt – nach dem Ende der juristischen Auseinandersetzung – noch einige abschließende Arbeiten erledigt werden, mit denen er wieder einen Landschaftsgärtner beauftragen wolle.

„Ich werde aber nicht wieder so blauäugig an die Sache herangehen, denn ich habe viel gelernt“, sagt der Mann. Beim nächsten Mal wolle er die Arbeiten und die Kosten dafür ganz genau im Blick behalten.