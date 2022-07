Nach Hochzeitsfeuerwerk: Großbrand bei Reifen Göggel

Die Hochzeitsfeier des Firmeninhabers Bruno Göggel ist jäh unterbrochen worden: In Gammertingen ist am Samstag kurz vor Mitternacht das Reifenlager der Firma in Brand geraten.

Nebenan in einem Zelt hatte Bruno Göggel mit 300 Gästen die Hochzeit gefeiert. Die Gäste sind zwischenzeitlich evakuiert worden. Unter anderem war DJ Ötzi aufgetreten und Teil des Programms war auch ein Feuerwerk.

In Brand geraten sind dieLagerhalle und etliche Fahrzeuge. Es muss von einem Millionen-Schaden ausgegangen werden. Mehrere hundert Feuerwehrleute sind derweil mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehren wurden aus den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen und dem Zollernalbkreis nach Gammertingen zusammengezogen.Der Brand war gegen 23.30 Uhr gemeldet worden.

Die Flammen sollen kilometerweit zu sehen sein. Das Gammertinger Industriegebiet, in dem sich die Lagerhalle des Reifengroßhändlers befindet, ist weiträumig abgesperrt.