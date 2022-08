Nach Großbrand bei Reifenhändler: Landratsamt gibt Entwarnung

Die Ergebnisse der Beprobungen nach dem Brand in Gammertingen sind eingetroffen, das teilt das Landratsamt Sigmaringen mit. Die Analyseergebnisse geben für die Bereiche außerhalb des Firmenareals Entwarnung. Die Proben außerhalb des Brandortes sind unauffällig und weit unter den Grenzwerten.

Durch den Brand des Reifenlagers der Firma Reifen Göggel kam es über das Firmenareal hinaus, auch in umliegenden Gemeinden, zu verschiedenen Rußablagerungen. An Stellen, an denen sich die schwarzen Partikel besonders zeigten, wurden Proben entnommen.

Neben dem Brandort selbst waren dies mehrere Stellen auf der Gemarkung Gammertingen – vom angrenzenden Wohngebiet bis zu einzelnen Teilorten – sowie in den angrenzenden Kommunen Neufra und Hettingen.

Untersuchungen auf Schadstoffe

Das Landratsamt Sigmaringen beauftragte umgehend ein Labor mit der Untersuchung dieser Partikel. Untersucht wurde auf besondere Schadstoffe, die sich bei solchen Verbrennungsvorgängen bilden können. Dazu gehören besondere Kohlenwasserstoffverbindungen, Dioxine und Furane sowie Schwermetalle. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Analyseergebnisse geben für die Bereiche außerhalb des Firmenareals Entwarnung

„Die Analyseergebnisse außerhalb des Firmenareals zeigen keine Auffälligkeiten. Die Werte liegen im Bereich einer Grundbelastung, die grundsätzlich besteht und regelmäßig auch ohne Brandgeschehen feststellbar ist“, wird Adrian Schiefer, Leiter des Dezernats Bau und Umwelt, in der Mitteilung zitiert und gibt grundsätzlich Entwarnung.

Schiefer zeigt auf, dass die Proben nach dem Wirkungspfad Boden – Mensch auf die sensitivste Nutzung beispielsweise einer Kinderspielfläche geprüft wurden und die Ergebnisse weit unter den Grenzwerten, teils sogar unter der Nachweisgrenze liegen.

Proben unauffällig und weit unter den Grenzwerten

„Bei den Probenentnahmen außerhalb des Brandortes lassen sich keine Unterschiede feststellen. Dies deutet darauf hin, dass es zu keiner bedeutsamen Schadstoffaustragung über den Brandort hinaus kam.

Auch die Analysen auf Dioxine und Furane liegen mit maximal 4 ng/kg (Nanogramm pro Kilogramm) weit weg vom Grenzwert, der bei 100 ng/kg liegt. Vergleichbare Verhältnisse ergeben sich auch für alle anderen gemessenen Schadstoffe“, schließt der Umweltdezernent seine fachliche Einschätzung ab.

Unabhängig von diesen Messungen wurden vorsichtshalber auch Löschwasser- und Trinkwasseruntersuchungen vorgenommen. Auch hier wurden keine Auffälligkeiten entdeckt. Ausgehend von den Analyseergebnissen kann somit eine Beeinträchtigung von Mensch, Tier und Pflanzenwelt ausgeschlossen werden.

Schadstoffbelastung am Brandort

Der Brandort selbst auf dem Firmenareal der Firma Reifen Göggel ist dagegen erwartungsgemäß mit einzelnen Schadstoffen belastet. Diese dort gebundenen Schadstoffe werden mit dem Brandschutt fachgerecht entsorgt.

Empfehlungen des Landratsamts zum weiteren Umgang mit Rußablagerungen

Auch die Leiterin des Gesundheitsamtes Dr. med. Susanne Haag-Milz zeigt sich laut Mitteilung ein Stück weit erleichtert: „Es war richtig, bis zur Abklärung einer eventuellen Gesundheitsgefährdung durch die Rußpartikel Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen. Mit den nun vorliegenden Ergebnissen können wir die Empfehlungen konkretisieren.“

Im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes gibt das Landratsamt in Abstimmung mit dem Verbraucherschutz für mit Ruß behaftete Flächen weiter folgende Hinweise:

Gartengemüse und -obst kann nach üblicher Vorbehandlung (gründlich mit Warmwasser waschen/schälen) verzehrt werden. Schlecht abwaschbare Pflanzen (wie z. B. Kräuter) mit deutlichen Rußablagerungen sollten vorsorgehalber über den Restmüll entsorgt werden.

Kinderspielflächen und –spielgeräte von abgelagerten Rußpartikeln säubern. Glatte Oberflächen können mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln abgewischt werden. Sichtbar verunreinigte Spielsandschichten sollten vorsichtshalber ausgetauscht werden.

(Hintergrund ist, dass bei der Nutzung von Spiel- und Sportflächen und hier insbesondere bei Sandkästen davon auszugehen ist, dass Gegenstände/ Sand von Kleinkindern auch in den Mund genommen werden. Daher ist hier grundsätzlich besondere Vorsicht angebracht.)