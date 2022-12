Nach Großbrand bei Reifen Göggel: Anwohner fürchten nächste Katastrophe an Silvester

Der Gammertinger Reifengroßhändler Reifen Göggel hat beim Sigmaringer Landratsamt die Nutzung von bis zu 12.500 Quadratmetern seines Außengeländes als Lagerfläche beantragt. Entsprechende Pläne wurden in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gammertinger Gemeinderats am Dienstagabend vorgestellt. Anwohner nutzten die Gelegenheit, um ihrer Sorge vor einem erneuten Großbrand Ausdruck zu verleihen – unter anderem mit Blick auf bevorstehendes Silvesterfeuerwerk.

Keine allgemeinen Regelungen für die Lagerung

Auch bisher schon hat der Reifenhändler sein Außengelände zur Lagerung von Reifen genutzt. Allgemeingültige Regelungen dafür gibt es in Baden-Württemberg nicht. „Wie eine Lagerung von Reifen im Freien zu erfolgen hat, wird im Zuge eines Genehmigungsverfahrens geprüft und unter Hinzuziehung von Brandschutzsachverständigen im Einzelfall festgelegt“, hatte das Landratsamt im Sommer auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt.

Brisanz hat das Thema vor allem durch einen Großbrand bei Reifen Göggel im Juli gewonnen. Zu Spitzenzeiten kämpften fast 400 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Erst nach vier Tagen erklärte die Feuerwehr den Einsatz für beendet. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass ein Feuerwerk den Brand verursachte – gezündet bei der Hochzeitsfeier von Firmeninhaber Bruno Göggel auf dem benachbarten Privatgrundstück.

Entscheidung liegt beim Landratsamt

Wie Bürgermeister Holger Jerg am Dienstag erläuterte, ist die Katastrophe im Sommer auch der Grund dafür, dass das Landratsamt nun auf ein Konzept für die Freiflächenlagerung drängt. „Im Zuge der Aufarbeitung des Großbrands ist es dem Landratsamt und uns wichtig, solche Dinge zu überprüfen“, sagte er.

Gleichwohl sei das Landratsamt die federführende Behörde. Die Stadt Gammertingen – in diesem Fall vertreten durch den Verwaltungsausschuss – werde dazu lediglich angehört, ebenso wie weitere Behörden und Institutionen.

„Wir entscheiden nicht über das Erteilen oder Versagen einer Genehmigung“, stellte Jerg klar. „Das wird Aufgabe es Landratsamts sein.“

Der Ausschuss müsse lediglich prüfen, ob das Anliegen von Reifen Göggel beispielsweise im Einklang mit dem Bebauungsplan und städtebaulichen Vorgaben stehe. „Dabei spielt es auch keine Rolle, ob uns ein solches Gesuch gefällt oder nicht.“

16 Flächen zur Reifenlagerung

Ordnungsamtsleiter Dominik Früh berichtete, dass 16 Flächen zur Lagerung genutzt werden sollen – jede einzelne maximal 1200 Quadratmeter groß, insgesamt 12.500 Quadratmeter. An vielen Stellen betrage die maximale Höhe für die Gitterboxen 8,8 Meter, an anderen höchstens 7,5 Meter. „Dem gemeindlichen Einvernehmen spricht aus Sicht der Verwaltung nichts entgegen“, sagte Früh.

Wir sitzen auf einem Pulverfass. Anwohnerin Agnes Heinzelmann

Das sahen auch Holger Jerg und die sieben Ausschussmitglieder so, die einstimmig ihr Einvernehmen erteilten. Das ärgerte einige der rund 15 Zuhörer, die im Anschluss an die Sitzung das Gespräch mit den Vertretern der Stadtverwaltung suchten.

„Wir sitzen auf einem Pulverfass – und ich glaube, dass Ihnen das nicht bewusst ist“, sagte Agnes Heinzelmann, die selbst in der Nähe des Reifenhändlers wohnt. „Sie hätten doch hier im Gremium sagen können: Wir wollen das so nicht.“ Sie habe den Gemeinderäten zugetraut, anders zu entscheiden.

Der Großbrand bei Reifen Göggel im Juli richtet einen Schaden von bis zu 25 Millionen Euro an. (Foto: Simon Adomat/Imago Images)

Dominik Früh ordnete daraufhin noch einmal die Rolle des Beschlusses ein. „Es gibt keinen Grund, dem Vorhaben im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan nicht zuzustimmen“, sagte er. Hätte der Ausschuss anders gestimmt, müsse er dem Landratsamt eine nachvollziehbare Begründung dafür liefern – sonst werde sich die Behörde ohnehin darüber hinwegsetzen. Mittelfristig wolle das Unternehmen die Lagerung unter freiem Himmel auch wieder reduzieren und möglichst viele Reifen in Hallen unterbringen, sagte Holger Jerg.

Es besteht Gefahr für die Allgemeinheit. Ein Anwohner

Dennoch machten die Einwohner deutlich, welche Sorgen sie umtreiben. Dass der Reifenhändler zu wenig Löschwasser bereithalten könnte, zum Beispiel. Oder dass Gitterboxen zu hoch gelagert werden könnten. „In manchen Fällen beträgt das Verhältnis der Grundfläche zur Stapelhöhe etwa eins zu acht“, sagte ein Anwohner.

Seine Befürchtung: Bei heftigem Wind könnten die Stapel umfallen. Dass einzelne Reifen aus Gebinden herausfallen, hätten Anwohner bereits beobachtet. „Es besteht Gefahr für die Allgemeinheit. Das darf man nicht ignorieren.“

Wie Agnes Heinzelmann auch sprach er zudem die Gefahr eines Brandes durch bevorstehendes Silvesterfeuerwerk an. „Das kann man in einem brandlastigen Industriegebiet wie diesem nicht tolerieren“, sagte der Mann. „Es gibt genügend Städte, in denen Feuerwerke verboten sind.“ Eine Gefahr sehe er auch durch mögliche Blitzeinschläge.

Das Leben birgt ein gewisses Grundrisiko. Bürgermeister Holger Jerg

„Ich will das nicht herunterspielen, wir wollen Ihre Sorgen und Nöte nicht negieren“, sagte Holger Jerg. „Aber wir werden keine 100-prozentige Sicherheit bekommen. Das Leben birgt ein gewisses Grundrisiko.“

Die Höhe der Gitterboxen werde das Landratsamt im Auge behalten. Gerade mit dem vorliegenden Antrag könne besser beurteilt werden, ob Vorschriften eingehalten werden oder nicht, ergänzte Dominik Früh.

Zumindest in der Vergangenheit habe ein Blitzschlag noch nie zu einem Brand bei Reifen Göggel geführt, sagte Holger Jerg. Die Kompetenz, ein Feuerwerk zu verbieten, habe die Stadt nicht. „Wir werden noch einmal prüfen, ob es eine solche Möglichkeit gibt“, sagte der Bürgermeister.

Selbst dann aber bleibe die Gefahr bestehen, dass illegal Feuerwerkskörper gezündet werden. „Und andere Städte sind mit ihren Verboten vor Gericht bereits kläglich gescheitert.“