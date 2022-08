Nach Corona-Zwangspause endlich wieder singen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 31. Juli präsentierte der Gammertinger Gospelchor Spirit of Joy sein Jahreskonzert in der katholischen Kirche St. Leodegar. Diesmal blieb den Sängerinnen und Sänger rund um Chorleiter David Heinzelmann pandemiebedingt viel Zeit ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. Das was der Chor dann an diesem Abend bot, überstieg alle Erwartungen.

Mit dem Welthit von Michael Jackson und Lionel Richie „We are the world“ eröffnete der Chor sein Konzertprogramm. Der Spannungsbogen ging von „Someone you loved“ von Lewis Capaldi über „Zehntausend Gründe“ zu „One Thing Remains“, einem Stück, welchem Rolf Nepple mit seinem Solo einen besonderen Ausdruck verlieh.

„Africa“ von Toto lies in der Kirche eine besondere Stimmung aufleben. Dies war auch dem Ton- und Lichttechniker des Chores, Frank Schädlich, zu verdanken, der mit afrikanischen Klängen und einem besonderen Licht diesen Song zusätzlich in Szene setzte. „Wäre gesangesvoll unser Mund“ überbrachte die Botschaft: Was Gott uns Gutes tut, können wir gar nicht mit eigenen Leistungen aufwiegen.

„Bohemian Rhapsody“ von Freddy Mercury vereint zugleich Ballade, Gitarren-Solo, Opern-Parodie und Hardrock. Hier ist auch das Gitarrensolo von Simon Steigmayer hervorzuheben. Tosender Applaus war nach dieser Darbietung die Belohnung für alle musizierenden.

Mit dem Stück „Herr ich komme zu Dir“ bei welchem Tanja Maier und Hans Müller als Solisten ans Mikrophon traten, erlebten die Zuhörerinnen und Zuhörer eine christliche Popballade. Danach folgte „I will follow him“ aus dem Film „Sister Act“, bei welchem Charlotte Mayer in beeindruckender Weise ihr Solistinnen Debüt gab. „Hallelujah“ von Leonard Cohen war allen Konzertbesuchern bekannt. Mit dem Stück „Angels“ ließ der Chor seinen langersehnten Konzertabend ausklingen.

In der Zugabe heizte der Chor mit dem Stück „You are good“ von Israel Houghton dem Publikum so richtig ein. Solistin Manuela Büttgen mischte sich unter die Konzertbesucher. Bei der Mixtur aus Gospel, Jazz, Rockmusik und Reggae hielt es keinen mehr auf seinem Platz. Nach der zweiten Zugabe „Stand by me“ von Ben E. King mit der Solistin Beatrice Geiger war dann endgültig Schluss. Letztendlich verließ ein begeistertes Publikum die Kirche.