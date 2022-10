Gemeinderat genehmigt Kredit über 600.000 Euro - macht dabei aber einen entscheidenden Fehler

Wegen einer Abstimmungspanne muss der Gammertinger Gemeinderat den Beschluss über eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro wiederholen. Wie Bürgermeister Holger Jerg im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, reagiert die Verwaltung damit auf einen entsprechenden Hinweis des Landratsamts. Bei diesem wiederum war zuvor eine Beanstandung des Beschlusses eingegangen.

Geld für die Kindergartenerweiterung

Benötigt wird das Geld zur Finanzierung der bereits abgeschlossenen Erweiterung des Kindergartens St. Michael in der Kernstadt. In der Sitzung am 18. Oktober erteilte der Gemeinderat der Kreditaufnahme bei einer Enthaltung sein Einvernehmen – allerdings unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes, Wünsche und Anfragen“.

Eine Gemeinderätin enthält sich

Die erst kurz zuvor als Nachfolgerin für Stephan Binsch verpflichtete Gemeinderätin Iris Vojta (Gleiches Recht für alle) enthielt sich der Stimme. Unmittelbar nach der Abstimmung wies die Diplomverwaltungswirtin darauf hin, dass die Entscheidung über die Kreditaufnahme als eigenständiger Punkt auf der Tagesordnung hätte behandelt werden müssen. Das bemängelt auch der Gammertinger Lothar Wasel in einer entsprechenden E-Mail ans Landratsamt, die der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Das sagt der Bürgermeister

„Leider lagen uns die konkreten Zahlen zur Berechnung der Kredithöhe erst vor, als die Tagesordnung bereits fertiggestellt und veröffentlicht worden war“, sagt Holger Jerg im Gespräch mit der SZ. Um bereits absehbaren Zinssteigerungen zuvorzukommen, habe die Verwaltung dennoch über die Aufnahme des Darlehens abstimmen lassen. „Aus praktischen Erwägungen und obwohl uns selbstverständlich klar war, dass es eigentlich ein eigenständiger Tagesordnungspunkt hätte sein müssen.“

Abstimmung wird am 15. November wiederholt

Dem entsprechenden Protokoll im Internet lässt sich entnehmen, dass der Bürgermeister selbst dem Beschluss inzwischen widersprochen hat. „Die Thematik wird in der Sitzung am 15. November erneut beraten und gegebenenfalls beschlossen“, heißt es dort.

Mit den Banken stehe er in Kontakt, um den Kredit möglichst trotzdem zu den bereits zugesagten Konditionen aufnehmen zu können, sagt Jerg. Dem Vorschlag der Verwaltung entsprechend hatte sich der Gemeinderat für ein Angebot der L-Bank entschieden: bei 20 Jahren Laufzeit, 10 Jahren Zinsbindung und einem Zinssatz von 3,01 Prozent.