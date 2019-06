Manfred Schaller ist in Bronnen aufgewachsen und hat nach seinem Realschulabschluss in Gammertingen das Berufskolleg in Sigmaringen besucht. Anschließend studierte er Betriebswirtschaftslehre in Ravensburg. 1986, im Alter von 26 Jahren, trat er eine Stelle bei den Gammertinger Stadtwerken an. 1999 wurde er deren Leiter. Seit Gründung der Gammertinger Energie- und Wasserversorgungs GmbH im Jahr 2005 ist Manfred Schaller deren Geschäftsführer. Ortsvorsteher von Bronnen und Mariaberg ist er seit 1986. Dass ein Angestellter der Stadt dieses Ehrenamt übernimmt, ist ungewöhnlich, im Landkreis Sigmaringen aber erlaubt. Der Ortsvorsteher wird zwar vom Ortschaftsrat gewählt, muss dem Gremium aber nicht selbst angehören.