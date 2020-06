Musikvereine bangen nicht nur um den Kassenstand

Die momentan schwierige Situation der Gammertinger Vereine hat Stephan Binsch (Gleiches Recht für alle) auch in der Gemeinderatssitzung im Mai zur Sprache gebracht. Durch die Absage von Veranstaltungen gingen den Vereinen wichtige Einnahmen verloren, sagte er. Gleichzeitig gebe es laufende Kosten, die weiter bezahlt werden müssten. „Den Vereinen zu helfen betrachte ich als eine städtische Aufgabe“, sagte Binsch, der eine Art Liquiditätsfonds anregte, sich gleichzeitig aber gegen ein Gießkannenprinzip aussprach. Generell solle der Gemeinderat in der zweiten Jahreshälfte einmal grundsätzlich die Neuordnung der Vereinsförderung diskutieren. Bürgermeister Holger Jerg entgegnete, dass die Stadt regelmäßig mit den Vereinsvertretern in Kontakt stehe. „Wir müssen in jedem konkreten Fall darüber beraten, was wir machen können“, sagte er. Finanzielle Unterstützung nach dem Gießkannenprinzip schloss er ebenso wie Binsch aus. Hilfe biete die Stadt aber zum Beispiel bei der Auslegung der Corona-Verordnungen an, sagt Jerg im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Verwaltung sei bereit, mit individuellen Absprachen dafür zu sorgen, dass das Vereinsleben langsam wieder Fahrt aufnehmen kann – immer unter der Einhaltung geltender Vorschriften.