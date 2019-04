Musikkapelle absolviert in einem Jahr mehr als 40 Auftritte

Bei ihrer Hauptversammlung im Bürgerhaus Feldhausen hat die Musikkapelle Feldhausen-Harthausen die gewissenhaftesten Probenbesucher ausgezeichnet. Außerdem blickten die Mitglieder auf das vergangene Jahr zurück, in dem die 56 Musiker mehr als 40 Auftritte absolvierten. Erstmals sprach Dietmar Pelz als Dirigent während einer Mitgliederversammlung zu seinen Musikern. Dabei stellte er auch angedachte musikalische Projekte für die Zukunft vor.

Die Begrüßung der zahlreichen Mitglieder und Gäste übernahm Thomas Hummel vom Vorstandsteam. Nach einem kurzen Ausblick auf die anstehenden musikalischen Termine stellte er das Programm für das diesjährige Herbstfest vor.

Als Vorsitzender für Öffentlichkeitsarbeit blickte Gerhard Jaudas auf die Auftritte im vergangenen Jahr zurück. Kassiererin Melanie Steinhart gab einen Überblick über die Vereinsfinanzen.

Dietmar Pelz überreichte den besten Probenbesuchern ein Geschenk. Darüber freuten sich Julia Steinhart, Annika Jaudas, Kurt Heißel, Rudi Jaudas, Matthias Jaudas, Franz Schmid, Axel Hepp, Kilian Heißel und Andrea Heißel.

Jugendleiterin Tamara Leuze beschrieb die Aktivitäten der Kapelle in der Jugendarbeit. Wie Leuze berichtete, befinden sich derzeit 19 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung. Zehn Mädchen und Jungen wollen in diesem Jahr die D1-Prüfung ablegen.

Nach dem Bericht des Kassenprüfers Ralf Pöbstle und den Entlastungen erläuterte Gerhard Jaudas die Aufnahme der Datenschutzverordnung in die Vereinssatzung, die einstimmig erfolgte. Dem Antrag von Mitglied Joachim Heinzelmann zur Stärkung der Fasnetsaktivitäten folgte die Mitgliederversammlung ebenfalls einstimmig.

Zum Schluss folgte eine Reihe von Grußworten. Bürgermeister Holger Jerg bezeichnete die Kapelle als Verein, der vieles anpacke und bewege. Jerg lobte insbesondere die Zusammenarbeit der Kapelle mit weiteren Musikvereinen im Bereich der Jugendorchester. Auch Ortsvorsteher Manfred Rogg, Frank Junker vom Pfarrgemeindeteam und Stadtrat Josef Sauter trugen Grußworte vor.