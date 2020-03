Musikerin haucht Blockflöten-AG wieder Leben ein

Wie fühlt es sich an, die Tage zuhause in Isolation verbringen zu müssen? Seit ihrer Rückkehr vom Skiurlaub in Südtirol stehen mehrere Familien aus dem Raum Ulm unter Quarantäne. Bei einem Mitglied dieser Reisegruppe, einer 45-Jährigen, wurde das Coronavirus das erste Mal in der Region nachgewiesen.

Mittlerweile sind mehrere Mitglieder der Gruppe an dem Virus erkrankt. Wir haben mit Angehörigen von drei Familien aus dieser Gruppe gesprochen – ihren echten Familiennamen wollen sie nicht in der Zeitung lesen.