Musiker suchen einen neuen Dirigenten

Trotz aller Turbulenzen des vergangenen Jahres haben die Mitglieder des Musikvereins Kettenacker bei ihrer Hauptversammlung den Blick nach vorne gerichtet – beispielsweise auf ihr traditionelles Bergfest. Dieses findet von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, statt. Doch schon vorher wird sich der Verein erneut mit einem Problem beschäftigen müssen.

Nach Unstimmigkeiten hatten mit Bernhard Volk und Mario Hanner zwei der drei Musikvereinsvorsitzenden im vergangenen Jahr ihr Amt niedergelegt und den Verein verlassen. Auch Arthur Lamparter, der den Musikverein über mehrere Jahre als Dirigent geleitet hatte, sowie einige langjährige Musiker kehrten dem Verein den Rücken. Als neuer Dirigent wurde im Sommer 2018 Paul Gaiser gewonnen, doch auch dieser steht ab April nicht mehr für die musikalische Leitung zur Verfügung. Schon bald muss also eine für alle passende neue Lösung her.

Durch die jüngste Hauptversammlung führte Nico Berndt. Er dankte allen, die dazu beigetragen hatten, die im vergangenen Jahr entstandenen Lücken so gut wie möglich zu füllen und den Musikverein zu unterstützten. Bei der Versammlung standen aber auch schöne Augenblicke auf der Tagesordnung. So hatten vier junge Musiker im Sommer und im Herbst an Lehrgängen teilgenommen: Lina Herter und Jule Volk absolvierten erfolgreich die D1-Prüfung, Lisa Gulde und Jasmin Herter die D2-Prüfung. Nico Berndt gratulierte ihnen im Namen des Vereins zu dieser tollen Leistung.

Appell an die Mitglieder

Die Wahlen leitete Jürgen Roos. Markus Grom wurde zum Vorsitzenden für Vereinsverwaltung, Nico Berndt zum Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Seine Wahl nutzte der neue Vorstand gleich für einen Appell: Bei Unmut oder Anregungen solle sich jeder Musiker direkt an den Vorstand wenden.

Weil an der Versammlung kein Vertreter des Blasmusikverbands teilnahm, übernahm Nico Berndt als neuer Vorsitzender die drei anstehenden Ehrungen gleich selbst. Karl-Heinz Eisele zeichnete er für stolze 50 Jahre im Musikverein mit einer Ehrennadel und einer Urkunde aus. Geehrt wurden außerdem Karl-Josef Biener, der dem Verein seit 30 Jahren die Treue hält, und Nicole Volk, die seit 20 Jahren mit dabei ist.

„Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten und aus Vergangenem zu lernen“, sagte Nico Berndt, der auf einige anstehende Auftritte hinwies. Vor allem aber beim Bergfest werde jede helfende Hand benötigt und gerne angenommen.