Musiker laden zum Dreikönigskonzert

Die Stadtkapelle Gammertingen veranstaltet am Samstag, 6. Januar, ihr traditionelles Dreikönigskonzert in der Aula des Gymnasiums Gammertingen. Dirigent Thomas Zacharias hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und in intensiver Probenarbeit mit der Kapelle einstudiert: Von klassisch bis modern, von Musical bis Rock, von traditionell bis zeitgenössisch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich werden auch die Minimusikanten und die Jugendkapelle der Stadt Gammertingen wieder ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung um 18.45 Uhr.