Musikanten spielen für Heimbewohner

Am Ostermontag überraschten Tamara Leuze, Kilian Heißel, Annika Schmid und Franz Schmid von der Musikkapelle Feldhausen-Harthausen – unter Einhaltung der aktuellen Verordnungen – die Bewohner des Pflegeheimes St. Elisabeth in Gammertingen mit einem kleinen Ständchen. Mit „Herr deine Liebe“, „Danke für diesen guten Morgen“ und der „Fuchsgraben-Polka“ konnten sie den älteren Mitbürgern in dieser schwierigen und ungewissen Zeit eine Freude bereiten. Auch die Angestellten und die Heimleitung freuten sich über das musikalische Ostergeschenk.