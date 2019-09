Musik und Leistungsschau locken viele Besucher an

Drei abwechslungsreiche Tage haben zahlreiche Besucher aus nah und fern nach Feldhausen gelockt. Der erfolgreiche Festauftakt begann mit der „Musegprob“, zusammen mit befreundeten Blaskapellen, danach machte die Partyband „Ob8blech“ Stimmung.

Am Samstag feierten ausgelassene Gäste mit den Troglauer Buam und ihrer „Heavy Volxmusic“ und am Sonntag dann war eine imposante landwirtschaftliche Leistungsschau mit Feldtag geboten, während im Zelt sich die Kapellen abwechselten und die Blasmusikfreunde musikalisch verwöhnten. Für die kulinarischen Leckerbissen sorgten eine riesige Helferschar von der Musikkapelle.

Es ist immer wieder erstaunlich, zu welchem Magnet sich die Musikkapelle der kleinen Albgemeinde Feldhausen entwickelt, wenn sie im zweijährigen Rhythmus zu ihrem Herbstfest einlädt. Dass dies so ist, hat seinen guten Grund, denn „die Feldhauser können’s einfach“, wie ein Festbesucher kurz und treffend feststellte.

Dazu trägt das schöne Ambiente im und rund um das Festzelt bei, die emsigen und immer freundlichen Bedienungen, das gute Essen und natürlich ein Programm, das an Abwechslung kaum zu überbieten ist. „Ich kenne keine Musikkapelle, die gleichzeitig mit ihrem Musikfest auch noch mit dem Feldtag und einer grandiosen Leistungsschau diese Plattform für Landwirtschaft in Arbeit bietet. Dazu noch Blasmusik vom Feinsten“, schwärmt Klaus Burger, Mitglied des Landtags.

Das Interesse an der Leistungsschau am Sonntag, bei der mehrere Betriebe aus der Region teilnahmen, ist enorm. Zunächst zieht der Konvoi durch den Ort, und die Experten der jeweiligen Firma stellen die Maschinen vor. Den Einsatz dieser Geräte bei der Bodenbearbeitung können die Besucher auf einer Fläche von 35 Hektar am Nachmittag live verfolgen, ebenso das Maishäckseln. Wagemutige haben beim ausstellenden Unternehmen Knodel Hubarbeitsbühnen die Gelegenheit, das Spektakel auf einer Arbeitsbühne aus 30 Metern Höhe zu verfolgen.

Troglauer rocken das Festzelt

Am Samstagabend stand das Zelt Kopf, was der Partyband Troglauer zu verdanken war. Das gut gemischte Publikum, größtenteils im Dirndl und in der Lederhose, war von Anfang bis Schluss voller Feierlaune dabei. Die Band hielt diese Stimmung mit ihrer perfekten Mischung aus Volks- und Rockmusik sowie und dem ständigen hautnahen Kontakt zum Publikum konstant hoch.

Schon am Freitagabend wurde das Festwochenende mit der gemeinsamen „Musegprob“ eingeläutet, bei der sich insgesamt sechs Musikkapellen nach dem Fahneneinmarsch zum Massenchor unter Dirigent Dietmar Pelz vereinten. Für anschließende Partystimmung war am Freitag die Rock ’n’ Blasmusik „Ob8blech“ zuständig, was der Band durchweg gelang. Am Montag gibt es im Festzelt einen bunten Kinder- und Seniorennachmittag mit verschiedenen Programmpunkten sowie einen Feierabendhock, der von den Neufraer Dorfmusikanten und von den Albmusikanten aus Engstingen umrahmt wird.

Nach einer kleinen Verschnaufpause steht mit Comedian Heinrich del Core und seinem aktuellen Programm „Ganz arg wichtig“ am Freitag, 27. September, ein absolutes Top-Event in Feldhausen auf dem Programm. Eine weitere hochkarätige Veranstaltung ist am Samstag, 28. September: Ab 14 Uhr startet das „HerbstBrassFest“. Im zweistündigen Programm geben sich wahre Juwele der Blasmusik ein Stelldichein in Feldhausen. Den Start bildet „Pressluft 2.0“, ab 16 Uhr sind „Brotäne Herdepfl“ auf der Bühne, gefolgt von „Die Fexer“ ab 18 Uhr. Um 20 Uhr werden „Quattro poly“ auftreten und der fulminante Festabschluss ab 22 Uhr wird von der Band „Notausgang“ geliefert. Camper sind willkommen, Anmeldung ist erwünscht. Karten zu allen Veranstaltungen und Reservierung für Camping gibt’s unter www.musikkapelle-feldhausen-harthausen.de oder Telefonnummer 07574/936 25 95.